Kim Dzong Un ma nowe niebezpieczne narzędzie. To sztuczna inteligencja

Podczas pandemii COVID-19 Korea Północna wykorzystała sztuczną inteligencję do stworzenia modelu oceny prawidłowego używania masek i priorytetowego traktowania klinicznych wskaźników objawów infekcji — napisał Kim w raporcie.

Zachwiane bezpieczeństwo

Północnokoreańscy naukowcy opublikowali również badania nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do utrzymania bezpieczeństwa reaktorów jądrowych. Organ nadzoru nuklearnego ONZ i niezależni eksperci powiedzieli w zeszłym miesiącu, że nowy reaktor w północnokoreańskim kompleksie nuklearnym Jongbjon wydaje się już działać, co oznaczałoby kolejne potencjalne źródło plutonu do broni jądrowej.

Rozwój sztucznej inteligencji wiąże się z wieloma wyzwaniami, napisał Kim, cytowany przez agencję Reuters. „Na przykład dążenie Korei Północnej do stworzenia programu symulacji gier wojennych wykorzystującego (uczenie maszynowe) ujawnia intencje lepszego zrozumienia środowisk operacyjnych przeciwko potencjalnym przeciwnikom" – napisał. Co więcej, trwająca współpraca Korei Północnej z zagranicznymi naukowcami budzi obawy o skuteczność sankcji.