Właściciel Facebooka wart bilion dolarów. Wielkie zyski dzięki sztucznej inteligencji

Wyniki Mety za czwarty kwartał bardzo pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Przychód wzrósł aż o 25 proc., do 40,1 mld USD. Średnio prognozowano, że wyniesie on 39,2 mld USD. Jednocześnie koszty spadły o 8 proc., do 23,7 mld USD, a marża operacyjna podwoiła się do 41 proc. Zysk netto wzrósł z 4,65 mld USD do 14 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 5,33 USD, podczas gdy oczekiwano, że sięgnie 4,96 USD.

Facebook stawia na metaverse i sztuczną inteligencję

Meta Platforms ogłosiła, że 26 marca wypłaci akcjonariuszom po 50 centów dywidendy na akcję. Spółka zdecydowała się ją wypłacić po raz pierwszy w swojej historii. Ponadto ogłosiła skup akcji własnych warty 50 mld USD.

- Mieliśmy dobry kwartał, w którym nasza społeczność i biznes kontynuowały wzrost. Dokonujemy dużych postępów w naszej wizji rozwoju sztucznej inteligencji oraz metaversu — stwierdził Mark Zuckerberg, prezes Meta Platforms. Dodał on, że rozwój sztucznej inteligencji pomógł jego serwisom zwiększyć przychody z reklam. Biznes reklamowy Meta według niego rośnie szybciej niż ten segment w Google. Meta spodziewa się, że jej sprzedaż w pierwszym kwartale 2024 r. będzie w przedziale od 34,5 mld USD do 37 mld USD.

Akcje Meta zyskały od początku roku do publikacji wyników 12 proc. Jeszcze w styczniu stały się one rekordowo drogie. Przez ostatnie 12 miesięcy zdrożały one o 109 proc. Kapitalizacja spółki sięgnęła 1,01 bln USD.