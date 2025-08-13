Reklama

Wojna o chipy AI. USA montują tajne urządzenia w przesyłkach do Chin

Amerykańskie władze stosują urządzenia szpiegowskie, by wykrywać nielegalne dostarczanie do Chin zaawansowanych procesorów. Trackery wykryto w opakowaniach firm Dell i Super Micro.

Publikacja: 13.08.2025 14:55

Chiny obchodzą amerykańskie obostrzenia dotyczące najnowocześniejszych chipów. Na zdjęciu, przemawia

Chiny obchodzą amerykańskie obostrzenia dotyczące najnowocześniejszych chipów. Na zdjęciu, przemawiający przywódca Chin Xi Jinping

Foto: Na Bian/Bloomberg

Paweł Rożyński

Władze USA potajemnie umieściły urządzenia lokalizujące w wybranych przesyłkach zaawansowanych chipów, które uznają za szczególnie narażone na nielegalne przekierowanie do Chin – podała agencja Reuters na podstawie informacji osób bezpośrednio zaznajomionych z tą dotąd nieujawnioną metodą działań organów ścigania.

Chodzi o wykrywanie przypadków, gdy chipy AI trafiają do miejsc objętych amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi. Pokazuje to, jak daleko posunęły się Stany Zjednoczone w egzekwowaniu ograniczeń eksportu chipów do Chin, nawet gdy administracja Trumpa starała się złagodzić część barier dla dostępu tego kraju do zaawansowanych amerykańskich półprzewodników. Kto umieszcza trackery? Nie wiadomo, choć w działania takie zwykle zaangażowane jest Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA, a czasem także Homeland Security Investigations i FBI.

Jak wygląda walka z przemytem chipów AI?

Urządzenia lokalizujące mogą pomóc w działaniach przeciwko osobom i firmom czerpiącym zyski z łamania amerykańskich przepisów eksportowych. To narzędzie stosowane od dziesięcioleci przez amerykańskie agencje w celu śledzenia produktów objętych ograniczeniami eksportu, takich jak części samolotowe. W ostatnich latach są używane również w walce z nielegalnym obrotem półprzewodnikami.

Według źródeł agencji Reuters, czyli osób aktywnie działających w łańcuchu dostaw serwerów AI, zastosowano trackery w przesyłkach od producentów takich jak Dell i Super Micro, zawierających chipy firm Nvidia i AMD. Urządzenia szpiegowskie są zazwyczaj ukryte w opakowaniach przesyłek serwerowych. 

USA wprowadziły ograniczenia sprzedaży zaawansowanych chipów od Nvidia, AMD i innych producentów do Chin w 2022 r. Jednak przemyt tych urządzeń kwitnie. Trafiają do Chin z USA często przez inne kraje.

W jednym z opisanych przypadków z 2024 r. przesyłka serwerów Dell z chipami Nvidia zawierała zarówno duże trackery umieszczone na kartonach, jak i mniejsze, dyskretnie ukryte urządzenia w opakowaniach, a nawet wewnątrz samych serwerów. Niektóre z większych urządzeń były mniej więcej wielkości smartfona.

Super Micro w oświadczeniu poinformowało, że nie ujawnia „praktyk i polityk bezpieczeństwa mających na celu ochronę globalnych operacji, partnerów i klientów” i odmówiło komentarza na temat działań amerykańskich władz. Dell stwierdził, że „nie ma wiedzy o inicjatywie rządu USA polegającej na umieszczaniu trackerów w przesyłkach produktów”. 

Dlaczego USA utrudniają eksport chipów do Chin?

Stany Zjednoczone, które dominują w globalnym łańcuchu dostaw chipów AI, w ostatnich latach ograniczają eksport chipów i innych technologii do Chin, chcąc zahamować modernizację ich armii. Ograniczono również sprzedaż chipów do Rosji, aby osłabić jej wysiłek wojenny przeciwko Ukrainie.

Biały Dom i obie izby Kongresu zaproponowały obowiązek instalowania przez amerykańskie firmy chipowe technologii weryfikacji lokalizacji w swoich produktach, by zapobiec ich przekierowaniu do państw objętych restrykcjami. Chiny potępiły te ograniczenia jako element kampanii mającej powstrzymać ich rozwój i skrytykowały pomysł wprowadzania technologii lokalizacyjnych. W zeszłym miesiącu tamtejszy urząd ds. cyberprzestrzeni wezwał przedstawicieli Nvidii, by wyrazić obawy, że ich chipy mogą zawierać „tylne furtki” umożliwiające zdalny dostęp lub kontrolę — czemu firma stanowczo zaprzeczyła.

USA namierzyły już na początku roku zorganizowany przemyt chipów AI do Chin przez kraje takie jak Malezja, Singapur i ZEA — nie jest jednak jasne, czy w tych przypadkach używano trackerów.

Przemytnicy wiedzą o trackerach

Jak podaje Reuters, agenci ds. egzekwowania przepisów eksportowych w USA czasami instalują trackery po uzyskaniu zgody administracyjnej, a innym razem — po uzyskaniu nakazu sądowego, co ułatwia wykorzystanie informacji jako dowodów w sprawach karnych. Firma może zostać poinformowana o instalacji, jeśli sama nie jest obiektem dochodzenia, i może wyrazić na nią zgodę — ale urządzenia mogą być też montowane bez jej wiedzy.

Osoby zaangażowane w przekierowywanie przesyłek objętych kontrolą eksportową do Chin wiedzą o istnieniu takich urządzeń. Dwóch sprzedawców chipów z Chin przyznało, że regularnie sprawdzają oni przesyłki serwerów z chipami AI pod kątem obecności trackerów, ze względu na ryzyko ich umieszczenia. W aktach złożonych w Departamencie Sprawiedliwości USA w sprawie aresztowania dwóch obywateli Chin oskarżonych o nielegalne wysłanie do Chin chipów AI o wartości dziesiątek milionów dolarów opisano, jak jeden ze współspiskowców instruował innego, by sprawdził obecność trackerów w serwerach Quanta H200 zawierających chipy Nvidia.

„Zwróć uwagę, czy jest tam tracker, musisz szukać go uważnie” — miał napisać po angielsku współspiskowiec do jednego z oskarżonych, Yang Shiwei, dodając obelgę pod adresem administracji Trumpa. „Kto wie, co oni zrobią”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przemyt Miejsca Regiony Azja Chiny Ameryka Północna Stany Zjednoczone Technologie Sztuczna Inteligencja chipy

