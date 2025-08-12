Reklama

Nowy gracz chce zdetronizować Google. Gigantyczna oferta na stole

Wojna o kontrolę nad internetem wchodzi na nowy, zaskakujący poziom. Start-up AI Perplexity złożył wartą 34,5 miliarda dolarów ofertę zakupu przeglądarki Google Chrome, rzucając wyzwanie dominacji Google w świecie wyszukiwarek.

Publikacja: 12.08.2025 19:30

Firma Perplexity z San Francisco jest jednym z bardziej znanych start-upów AI, a jej bot rywalem ChatGPT czy Gemini

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Oferta Perplexity znacznie przekracza swoją własną wycenę, szacowaną na 18 miliardów dolarów. Firma poinformowała „The Wall Street Journal”, że kilku inwestorów, w tym duże fundusze venture capital, zgodziło się w pełni sfinansować transakcję.

Szacunki wartości przedsiębiorstwa Chrome są bardzo zróżnicowane, ale ostatnie oscylowały w granicach od 20 do 50 miliardów dolarów.

Czy sąd zmusi Google do sprzedaży Chrome?

W tle oferty jest postępowanie antymonopolowe. Sędzia federalny Amit Mehta zastanawia się, czy zmusić Google do sprzedaży przeglądarki, aby osłabić jego kontrolę nad rynkiem wyszukiwarek. Mehta orzekł w zeszłym roku, że Google nielegalnie zmonopolizowało rynek wyszukiwania, a w tym miesiącu ma wydać orzeczenie w sprawie tego, jak przywrócić konkurencję.

Jak pisze „WSJ”, oferta Perplexity może być próbą zasygnalizowania sędziemu, że istnieje zainteresowany kupiec, gdyby ten zdecydował się na przymusową sprzedaż. W liście do Sundara Pichaia, dyrektora generalnego spółki-matki Google’a – Alphabet, Perplexity stwierdziło, że swoja oferta zakupu Chrome jest „zaprojektowana tak, aby spełnić warunki nakazów antymonopolowych w najwyższym interesie publicznym, umieszczając Chrome w rękach kompetentnego, niezależnego operatora”.

Google nie wyraził chęci sprzedaży Chrome. W zeznaniach w tym roku Pichai powiedział sędziemu, że zmuszenie firmy do sprzedaży przeglądarki lub udostępniania danych rywalom zaszkodziłoby jej działalności, zniechęciło do inwestowania w nowe technologie i potencjalnie stworzyło zagrożenia dla bezpieczeństwa. Chrome ma około 3,5 miliarda użytkowników na całym świecie i odpowiada za ponad 60 proc. globalnego rynku przeglądarek.

Czym jest Perplexity?

Założona w 2022 roku firma Perplexity z San Francisco, która jest jednym z bardziej znanych start-upów AI, niedawno udostępniła niektórym swoim użytkownikom własną przeglądarkę internetową o nazwie Comet.

Firma została stworzona przez inżynierów z Doliny Krzemowej Aravinda Srinivasa, Andy’ego Konwinskiego, Denisa Yaratsa i Johnny’ego Ho. Zainwestowali w nią także tacy giganci nowych technologii jak Jeff Bezos czy Nvidia. 

Perplexity poinformowało Sundara Pichaia, że w ramach proponowanego przejęcia utrzyma i wesprze Chromium, projekt open source, który wspiera Chrome i inne przeglądarki. Stwierdziło również, że nadal będzie umieszczać Google jako domyślną wyszukiwarkę w Chrome, chociaż użytkownicy mogliby zmienić ustawienia.

Potężna pozycja Google

Departament Sprawiedliwości złożył pozew antymonopolowy przeciwko Google w 2020 roku. Oprócz zmuszenia do sprzedaży Chrome, sędzia rozważa ograniczenie możliwości Google do płacenia za bycie domyślną wyszukiwarką na urządzeniach i w przeglądarkach oraz wymaganie od firmy udostępniania danych rywalom, między innymi. Rozważając potencjalne środki zaradcze na początku tego roku, Mehta pytał, w jakim stopniu nowe chatboty AI mogą uszczuplać tradycyjny biznes wyszukiwania, w którym Google ma 90 proc. udziałów w rynku.

Google zaproponowało węższy zestaw środków zaradczych, które zmodyfikowałyby jego ekskluzywne umowy z Apple, a także Mozillą i Androidem, aby umożliwić większą konkurencję. Firma zapowiedziała, że odwoła się od orzeczenia sędziego.

Analitycy twierdzą, że jest mało prawdopodobne, aby sędzia zmusił firmę do sprzedaży Chrome, choć nie dał on żadnych wyraźnych wskazówek, w którą stronę się skłania. Podczas mów końcowych na początku tego roku zapytał, czy takie działanie byłoby „trochę czystsze i trochę bardziej eleganckie” niż inne środki mające na celu poprawę konkurencji w wyszukiwaniu.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Google Internet

