Nowy gracz chce zdetronizować Google. Gigantyczna oferta na stole

Oferta Perplexity znacznie przekracza swoją własną wycenę, szacowaną na 18 miliardów dolarów. Firma poinformowała „The Wall Street Journal”, że kilku inwestorów, w tym duże fundusze venture capital, zgodziło się w pełni sfinansować transakcję.

Szacunki wartości przedsiębiorstwa Chrome są bardzo zróżnicowane, ale ostatnie oscylowały w granicach od 20 do 50 miliardów dolarów.

Czy sąd zmusi Google do sprzedaży Chrome?

W tle oferty jest postępowanie antymonopolowe. Sędzia federalny Amit Mehta zastanawia się, czy zmusić Google do sprzedaży przeglądarki, aby osłabić jego kontrolę nad rynkiem wyszukiwarek. Mehta orzekł w zeszłym roku, że Google nielegalnie zmonopolizowało rynek wyszukiwania, a w tym miesiącu ma wydać orzeczenie w sprawie tego, jak przywrócić konkurencję.

Jak pisze „WSJ”, oferta Perplexity może być próbą zasygnalizowania sędziemu, że istnieje zainteresowany kupiec, gdyby ten zdecydował się na przymusową sprzedaż. W liście do Sundara Pichaia, dyrektora generalnego spółki-matki Google’a – Alphabet, Perplexity stwierdziło, że swoja oferta zakupu Chrome jest „zaprojektowana tak, aby spełnić warunki nakazów antymonopolowych w najwyższym interesie publicznym, umieszczając Chrome w rękach kompetentnego, niezależnego operatora”.