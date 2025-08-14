Wicepremier Gawkowski: Kilka miliardów złotych z podatku cyfrowego rocznie. „Na innowacje i jakościowe treści”

Próby wprowadzenia podatku od usług cyfrowych były już kilka lat temu za rządów PiS. W 2019 roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki podatek miałby być jednym ze źródeł finansowania tzw. „Piątki Kaczyńskiego” (programu socjalnego PiS). Szacowano, że mógłby przynieść budżetowi około miliarda złotych rocznie. Porzucono jednak ten projekt. – Zabrakło determinacji i odwagi. Podobnie stało się na poziomie Unii Europejskiej, która również długo planowała tego typu rozwiązania, a ostatnio z nich zrezygnowała – moim zdaniem – to oznaka słabości. To oczywiście także pochodna rozmów o cłach ze Stanami Zjednoczonymi – tłumaczy min. Gawkowski.

W przeszłości temat podatku cyfrowego budził już sprzeciw ze strony administracji Donalda Trumpa, ponieważ dotyka on amerykańskich gigantów, jak Amazon, Google, Apple czy Meta. W marcu zapowiedź jego wprowadzenia ze strony należącej do koalicji rządowej Lewicy doprowadziła do ostrego komentarza wówczas jeszcze nominata Donalda Trumpa, a obecnie ambasadora USA w Polsce. „To niezbyt mądre! Autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie odwetem, co zresztą powinien zrobić. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji!” – napisał Tom Rose we wpisie na portalu X.

Czy wprowadzenie podatku rzeczywiście zagrozi relacjom ze Stanami Zjednoczonymi? Zdaniem ministra Gawkowskiego Polska jest w innej sytuacji niż wiele innych krajów, bo jest dla Stanów Zjednoczonych ważnym partnerem, kupuje bardzo dużo sprzętu wojskowego, Amerykanie budują w Polsce elektrownię atomową. – To są realne korzyści dla obu stron, to jest silne partnerstwo, a dla amerykańskiego przemysłu to przede wszystkim realne i pokaźne zyski. Jesteśmy także ważnym i wiarygodnym partnerem w zakresie bezpieczeństwa, w tym współpracy w zwalczaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni. Amerykanie bardzo doceniają nasze wsparcie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której powiedzą: „Korzyści jakie odnosimy ze współpracy są dla nas mniej ważne niż ułamek procenta. zysków cyfrowych gigantów, który chcecie przeznaczyć na inwestowanie w kolejne zakupy technologii, rozwijanie innowacji i wsparcie rzetelnych mediów w swoim kraju” – ocenia minister Gawkowski.

Ile państwo może zyskać na podatku cyfrowym?

– Naszym celem jest to, aby każdy podmiot działający na rynku cyfrowym w Polsce płacił uczciwe podatki, kiedy zarabia na polskich użytkownikach. Te pieniądze Polska powinna inwestować we wspieranie rozwoju nowych technologii, innowacji, ale także tworzenie jakościowych treści cyfrowych przez media, bo to rzetelne media są głównymi ofiarami przejęcia rynku reklamowego przez big techy – tłumaczy minister. Jakie przychody z nowego podatku wchodzą w grę? – Szacujemy, że to może być kilka miliardów złotych do budżetu państwa rocznie, które powinniśmy mądrze inwestować – ocenia.