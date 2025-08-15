Aktualizacja: 15.08.2025 18:21 Publikacja: 15.08.2025 17:12
Na ringu roboty walczą nie mniej zaciekle jak ludzie, a nie mają siniaków. Po wywrotce wstają i dalej walczą
Foto: Bloomberg
W Chinach rozpoczęły się w piątek trzydniowe Światowe Igrzyska Robotów Humanoidalnych, w których bierze udział 280 drużyn z 16 krajów. Drużyny przyjechały m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Brazylii. Wśród nich 192 reprezentują uniwersytety, a 88 – prywatne przedsiębiorstwa, głównie chińskie jak Unitree, Booster Robotics czy Fourier Intelligence. Roboty rywalizują na Stadionie Narciarskim („Ice Ribbon”), znanym z zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku.
Już sama ceremonia otwarcia była połączeniem technologii i show – humanoidalne roboty tańczyły hip-hop, wykonywały kung-fu, grały na instrumentach i wykonywały układy akrobatyczne. Prezentowały też ubrania, chodząc po wybiegu jak modelki, choć jeden z nich upadł i musiał zostać zniesiony ze sceny przez dwóch ludzi.
– Przyjechaliśmy tutaj, żeby grać i wygrywać. Ale interesuje nas też badanie nowych rozwiązań – powiedział agencji Reuters Max Polter z niemieckiej drużyny HTWK Robots, związanej z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Lipsku. – W tym konkursie można przetestować wiele ciekawych i ekscytujących podejść. Jeśli coś spróbujemy i to nie zadziała, przegramy mecz. To smutne, ale lepsze niż inwestowanie dużych pieniędzy w produkt, który by się nie sprawdził.
W regulaminie Światowych Igrzysk Robotów Humanoidalnych podkreślono, że roboty mają być w pełni autonomiczne, czyli nie mogą być zdalnie sterowane. To duża zmiana, bo podczas wcześniejszych imprez z udziałem robotów, przeważnie maszyną kierował człowiek.
Czytaj więcej
Chiny po raz pierwszy wysłały na poligon uzbrojone czworonożne roboty, działające w „watahach” ni...
Chiński dziennik „People’s Daily” zacytował przedstawiciela władz w Pekinie, który powiedział, że każdy robot biorący udział w imprezie „tworzy historię”. Ale widzowie, którzy musieli zapłacić za bilety od 128 do 580 juanów (od 18 do 80 dol.), nie muszą odnosić takiego wrażenia. W trakcie pierwszych meczów piłkarskich maszyny wielokrotnie wpadały na siebie i przewracały, podobnie jak podczas biegów. Podczas jednego z meczów cztery roboty zderzyły się i upadły splecione. Mimo częstych upadków wymagających interwencji człowieka, wiele robotów potrafi samodzielnie wrócić do pionu, co nagradzane jest brawami.
Roboty na igrzyskach rywalizują także w zadaniach praktycznych, takich jak sortowanie leków, obsługa sprzątania, operacje logistyczne. Bo też, jak podkreślają organizatorzy, igrzyska są cenną okazją do gromadzenia danych potrzebnych do rozwoju robotów przeznaczonych do praktycznych zastosowań, takich jak praca w fabrykach. Mecze piłkarskie pomagają szkolić zdolności koordynacyjne, które mogą się przydać np. na liniach montażowych wymagających współpracy wielu jednostek.
Chiny inwestują miliardy dolarów w rozwój humanoidów i robotyki, wyrastając na lidera w tej dziedzinie. Chodzi o zapewnienie siły roboczej fabrykom, a starzejącemu się społeczeństwu – opieki. Ale też o globalną rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie technologii. Igrzyska to sprawa prestiżu, ale i świetna okazja do promocji własnych rozwiązań. Inna sprawa, że robotami pasjonuje się też całe społeczeństwo chińskie.
Czytaj więcej
Elon Musk, założyciel Tesli, obawia się, że Chiny wkrótce przejmą światowe przywództwo w dziedzin...
Chiński rząd postrzega igrzyska jako ważny impuls do dalszego rozwoju, zwłaszcza teraz, kiedy sztuczna inteligencja jest w stanie dać maszynom zupełnie nowe możliwości. Według Narodowego Biura Statystycznego, produkcja robotów w Chinach wzrosła z 33 tys. sztuk w 2015 roku do 556,4 tys. sztuk w 2024. Oczkiem w głowie Pekinu są humanoidy, które w wielu zastosowaniach mają zastąpić człowieka. Na tym polu chińskie firmy rywalizują z produktami m.in. Tesli i Boston Dynamics.
Zmagania robotów stają się chińskim sportem narodowym. W ostatnich miesiącach Chiny zorganizowały serię różnych zawodów. W internecie krąży mnóstwo filmów pokazujących sportowe zmagania maszyn – roboty biegają, robią salta, a nawet toczą pojedynki kung-fu z efektownymi kopniakami.
Chińskie drużyny odnoszą też sukcesy w rywalizacji robotów za granicą. Na rozgrywanych w Brazylii w tym roku mistrzostwach w piłce nożnej robotów (RoboCup 2025) drużyna humanoidów o nazwie Hefajstos z Uniwersytetu Tsinghua pokonała zespół Góra i Morze z Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego 5:3, zdobywając puchar. Jednym z najważniejszych momentów turnieju był gol, którego zdobył głową robot mistrzowskiej drużyny – jak określono – „w stylu Robina Van Persiego”..
Luo Changsheng z Uniwersytetu Tsinghua tłumaczy, w jaki sposób zaprogramowano roboty. Wykorzystano uczenie przez naśladownictwo: najpierw robot obserwuje ruchy człowieka, a następnie wykonuje tysiące lub dziesiątki tysięcy iteracji w środowisku symulacyjnym. Dzięki temu „uczy się istoty tych ruchów i potrafi dryblować, kopać i strzelać jak człowiek”.
Czytaj więcej
Ten wyścig wzbudził na świecie ogromne zainteresowanie. W pekińskim półmaratonie roboty rywalizow...
Ale największy rozgłos robotycznemu sportowi przyniósł w tym roku pierwszy na świecie półmaraton, również rozgrywany w Pekinie, tyle że w kwietniu. Wtedy roboty humanoidalne rywalizowały z 12 tysiącami „ludzkich uczestników”, którzy biegli obok nich, na sąsiednim, ogrodzonym pasie. Po starcie roboty musiały pokonać niewielkie nachylenia i kręty 21-kilometrowy odcinek. Tak jak biegacze musieli uzupełniać zapasy wody, tak roboty mogły otrzymać w trakcie wyścigu nowe baterie. Pierwszy robot, który przekroczył linię mety, Tiangong Ultra – stworzony przez Beijing Humanoid Robot Innovation Center – ukończył trasę w dwie godziny i 40 minut. To prawie dwie godziny więcej niż ludzki rekord świata wynoszący 56 min i 42 sekundy, należący do ugandyjskiego biegacza Jacoba Kiplimo. Ale to dopiero początki. W sporcie ludzie nie powinni czuć się już zbyt pewnie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Chinach rozpoczęły się w piątek trzydniowe Światowe Igrzyska Robotów Humanoidalnych, w których bierze udział 280 drużyn z 16 krajów. Drużyny przyjechały m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Brazylii. Wśród nich 192 reprezentują uniwersytety, a 88 – prywatne przedsiębiorstwa, głównie chińskie jak Unitree, Booster Robotics czy Fourier Intelligence. Roboty rywalizują na Stadionie Narciarskim („Ice Ribbon”), znanym z zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku.
Coraz więcej wiadomo o planach wprowadzenia podatku cyfrowego, który opłacałyby największe koncerny technologicz...
Do końca roku powstać ma projekt ustawy opodatkowującej unikających płacenia podatku CIT technologicznych gigant...
Amerykańskie władze stosują urządzenia szpiegowskie, by wykrywać nielegalne dostarczanie do Chin zaawansowanych...
Wojna o kontrolę nad internetem wchodzi na nowy, zaskakujący poziom. Start-up AI Perplexity złożył wartą 34,5 mi...
Bawicie się w politykę? - pyta multimiliarder i zapowiada pozew przeciwko Apple, które nie umieściło jego aplika...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas