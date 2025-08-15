W Chinach rozpoczęły się w piątek trzydniowe Światowe Igrzyska Robotów Humanoidalnych, w których bierze udział 280 drużyn z 16 krajów. Drużyny przyjechały m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Brazylii. Wśród nich 192 reprezentują uniwersytety, a 88 – prywatne przedsiębiorstwa, głównie chińskie jak Unitree, Booster Robotics czy Fourier Intelligence. Roboty rywalizują na Stadionie Narciarskim („Ice Ribbon”), znanym z zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku.

Na boisku, bieżni czy ringu

Już sama ceremonia otwarcia była połączeniem technologii i show – humanoidalne roboty tańczyły hip-hop, wykonywały kung-fu, grały na instrumentach i wykonywały układy akrobatyczne. Prezentowały też ubrania, chodząc po wybiegu jak modelki, choć jeden z nich upadł i musiał zostać zniesiony ze sceny przez dwóch ludzi.

– Przyjechaliśmy tutaj, żeby grać i wygrywać. Ale interesuje nas też badanie nowych rozwiązań – powiedział agencji Reuters Max Polter z niemieckiej drużyny HTWK Robots, związanej z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Lipsku. – W tym konkursie można przetestować wiele ciekawych i ekscytujących podejść. Jeśli coś spróbujemy i to nie zadziała, przegramy mecz. To smutne, ale lepsze niż inwestowanie dużych pieniędzy w produkt, który by się nie sprawdził.

W regulaminie Światowych Igrzysk Robotów Humanoidalnych podkreślono, że roboty mają być w pełni autonomiczne, czyli nie mogą być zdalnie sterowane. To duża zmiana, bo podczas wcześniejszych imprez z udziałem robotów, przeważnie maszyną kierował człowiek.