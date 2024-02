Elon Musk ujawnił, kiedy Starship poleci w kosmos. To największa rakieta świata

Kiedy jakikolwiek start rakiety napotyka tego typu problemy podczas lotu, FAA wszczyna tak zwane „dochodzenie w sprawie nieszczęśliwego wypadku” – tak właśnie stało się i w tym przypadku. Dochodzenia są prowadzone przez firmę i weryfikowane przez organy regulacyjne, które muszą zatwierdzić analizę i upewnić się, że działania naprawcze są faktycznie wdrażane. Po pierwszym teście FAA poleciła SpaceX wykonanie 63 działań naprawczych - podaje Techcrunch.

Tym razem - według FAA - firma ostatecznie zidentyfikowała siedem zmian w boosterze i dziesięć w pojeździe Starship. „Zidentyfikowano siedem działań naprawczych wspomagających, w tym przeprojektowanie pojazdu w celu poprawienia filtracji zbiornika, zaktualizowane modelowanie systemu sterowania wektorem ciągu, ponowną ocenę analiz silnika w oparciu o dane OFT-2 oraz zaktualizowane algorytmy sterowania silnikiem". Z kolei wśród dziesięciu działań naprawczych Starshipa znalazły się: przeprojektowanie sprzętu w celu zwiększenia wytrzymałości i zmniejszenia złożoności, zmiany sprzętowe w celu zmniejszenia wycieków, zmiany operacyjne eliminujące zrzuty paliwa przed odcięciem silnika, aktualizacje analizy palności, instalacja dodatkowej ochrony przeciwpożarowej, tworzenie wytycznych analitycznych, wykonywanie analizy obciążeń przejściowych i aktualizacja modelowania.

SpaceX poinformował, że prawdopodobną przyczyną „szybkiego nieplanowanego demontażu”, co w żargonie lotniczym oznacza eksplozję, było zablokowanie filtra w jednym z silników raptor. Silnik ten uległ „energetycznej awarii”, co doprowadziło do całkowitej jego utraty.

Czytaj więcej Technologie Zaskakujące wykorzystanie rakiet kosmicznych. W godzinę w każdy zakątek Ziemi Do lotów wojskowych, pasażerskich i towarowych można wykorzystać rakiety kosmiczne. Nad takimi projektami pracują już Amerykanie ze SpaceX i Chińczycy. Mogłaby to być alternatywa nawet dla najszybszych, opracowywanych obecnie samolotów hipersonicznych.

Górny stopień Starshipa zakończył lot po około siedmiu minutach, kiedy wyciek paliwa wywołał pożar, który przerwał komunikację między komputerami pokładowymi statku. Doprowadziło to do wyłączenia silnika, co z kolei uruchomiło system zakończenia lotu, który zniszczył pojazd, by jego niekontrolowany powrót na Ziemię nie stanowił zagrożenia.

Co dalej z programem Starship

Niektóre z tych zmian sprzętowych i ulepszeń konstrukcyjnych zostały już wprowadzone. Dyrektor generalny SpaceX Elon Musk poinformował na swojej platformie społecznościowej X, że misja może odbyć się już w drugim tygodniu marca.