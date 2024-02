Wojna sztucznej inteligencji. Przybywa sklepów z botami, które walczą z ChatGPT

Czytaj więcej Technologie Przełomowe narzędzie sztucznej inteligencji od OpenAI. Opisz, a Sora zrobi film Firma OpenAI, twórca ChatGPT, stworzyła nowy model Sora, który pozwala tworzyć realistyczne wideo poprzez proste wpisanie opisowego zdania, co ma się w nagraniu znaleźć. W ten sposób narzędzia AI wchodzą na nowy poziom i budzą coraz większe obawy.

Jego zdaniem FlowGPT wiedzie prym w tej branży, budując największą otwartą platformę dla aplikacji AI. FlowGPT wykorzysta pozyskany kapitał do zatrudnienia większej liczby inżynierów ze specjalistyczną wiedzą w zakresie tzw. backendu, interfejsów i rozwoju urządzeń mobilnych. Firma planuje także rekrutację specjalistów ds. produktów i operacji. Nowi pracownicy mają pomóc w poszerzeniu bazy użytkowników. Start-up przygotowuje się do również uruchomienia nowej aplikacji mobilnej o nazwie Flow.

Co można znaleźć w sklepie z botami

W sklepach z apkami genAI dominują chaty przypominające aplikacje randkowe (tyle że w tym wypadku konwersacje prowadzi się z botem). Ale mnogość programów jest olbrzymia – to m.in. systemy generujące obraz, a także znacznie bardziej oryginalne projekty. Np. „Scared girl from horror movie” to aplikacja, w której użytkownik wciela się w bohatera horroru i jego zadaniem jest wystraszyć odbierającą w nocy telefon kobietę. Z kolei apka TitleTuner to narzędzie oparte na ChatGPT służące do optymalizacji nagłówków (dzięki temu użytkownik zyskuje lepsze pozycjonowanie treści w wyszukiwarkach), zaś SchoolGPT wykorzystuje bota do rozwiązywania krok po kroku problemów matematycznych, fizycznych i chemicznych.