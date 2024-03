Sukces kosmicznego lotu Starshipa. Do trzech razy sztuka

Rakieta wystartowała z powodzeniem w 65-minutową misję. Właściwy statek oddzielił się od boostera po trzech minutach i kontynuował lot, wchodząc znów w atmosferę nad Oceanem Indyjskim, w którym wylądował.



Podczas lotu należący do Elona Muska SpaceX, operator rakiety, zbadał m.in. „otwieranie i zamykanie drzwi luku ładunkowego, przeprowadził „demonstrację transferu paliwa” oraz sprawdził działanie silników samego statku, który znajdował się na górze boostera Super Heavy.

Razem z właściwym statkiem rakieta ma około 120 metrów wysokości, co czyni ją największą na świecie. Ponad 70-metrowy booster napędzają 33 silniki z ciekłym tlenem i metanem. Może dźwignąć 150 ton ładunku. Najważniejsze, że ma to być rakieta wielokrotnego użytku, co powoduje zdecydowane obniżenie kosztów misji kosmicznych. To kluczowe, zważywszy na fakt, że ma zabierać ludzi na Księżyc, a nawet na Marsa.