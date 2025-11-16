Ten koncern zmienia pracownicze standardy. Będzie rozliczał z wykorzystania AI

Aktualizacja: 16.11.2025 18:16 Publikacja: 16.11.2025 14:02
Mark Zuckerberg, szef Mety, chce zmienić sposób oceny pracowników. Mają jak najefektywniej korzystać z AI
Foto: Bloomberg
Transformacja Meta w organizację „natywną dla AI”, jak określa to jej prezes, Mark Zuckerberg, wchodzi w nową fazę – firma ogłosiła gruntowną reorganizację systemu ocen pracowniczych. Jak wynika z wewnętrznej notatki, do której dotarł Business Insider, już od przyszłego roku kluczowym punktem charakteryzującym członków zespołu ma być tzw. wpływ oparty na AI. Właśnie umiejętność korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji stanie się podstawowym oczekiwaniem wobec każdego zatrudnionego.
Janelle Gale, szefowa działu personalnego Meta, jasno komunikuje cel zmiany: „W miarę jak zmierzamy w kierunku przyszłości natywnej dla AI, chcemy doceniać ludzi, którzy pomagają nam osiągnąć ten cel szybciej”. Media zza oceanu cytują Gale, wskazując, że to strategiczny zwrot, który ma „osadzić sztuczną inteligencję w każdym produkcie, procesie i, docelowo, w każdym pracowniku firmy”. Meta nie czeka jednak z implementacją do 2026 r. – ów proces adaptacji już się rozpoczął.
Choć twarde wskaźniki adopcji AI nie wpłyną formalnie na tegoroczne oceny w Mecie, pracownicy już teraz są zachęcani w swoich samoocenach do podkreślania osiągnięć „wspieranych” przez algorytmy. Aby ułatwić ten proces, od 8 grudnia firma uruchomi specjalnego Asystenta Oceny AI (AI Performance Assistant). Narzędzie, bazujące na wewnętrznym bocie Metamate lub Gemini od Google, ma pomóc pracownikom w precyzyjnym formułowaniu swoich osiągnięć i opinii zwrotnych w kontekście nowej strategii.
Czytaj więcej
Główny naukowiec ds. sztucznej inteligencji w koncernie Meta i jeden z pionierów głębokiego uczen...
Gdy nowe zasady wejdą w życie, ocena będzie koncentrować się na trzech konkretnych obszarach. Po pierwsze, na wykorzystaniu AI do zwiększenia osobistej produktywności. Po drugie, na tworzeniu narzędzi i procesów AI, które poprawiają wydajność całego zespołu. Po trzecie, na aktywnym udziale w „szerszej transformacji firmy w kierunku natywności AI”.
To nie jedyne działania firmy. Meta wdrożyła już tzw. program gamifikacji – Level Up. Pracownicy zdobywają więc cyfrowe odznaki za osiąganie kolejnych „kamieni milowych” w korzystaniu z AI.
Decyzja Meta nie jest odosobniona i odzwierciedla szerszy trend. Wyścig o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji wymusza na big techach szybką adaptację tej technologii. Już w czerwcu kierownictwo Microsoftu poinformowało menedżerów, że korzystanie z AI „nie jest już opcjonalne”. W lipcu Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, podkreślał, że adopcja AI jest niezbędna, aby firma mogła utrzymać pozycję lidera. Z kolei Andy Jassy z Amazona posunął się do stwierdzenia, że wraz z adaptacją narzędzi sztucznej inteligencji firma „będzie potrzebować mniej osób wykonujących niektóre z prac, które są wykonywane dzisiaj”.
Zwolnienia w branży ruszyły i nie ma co ukrywać, że przyczyna leży w AI. Meta kilka tygodni temu zwolniła około 600 pracowników ze swojego działu AI. Główny dyrektor ds. AI Alexandr Wang opisał te cięcia jako „konieczne usprawnienie rozdętych operacji”. Mamy więc do czynienia z pozornym paradoksem: firma zwalnia specjalistów od AI, jednocześnie czyniąc korzystanie z tej technologii fundamentalnym wymogiem dla reszty załogi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Transformacja Meta w organizację „natywną dla AI”, jak określa to jej prezes, Mark Zuckerberg, wchodzi w nową fazę – firma ogłosiła gruntowną reorganizację systemu ocen pracowniczych. Jak wynika z wewnętrznej notatki, do której dotarł Business Insider, już od przyszłego roku kluczowym punktem charakteryzującym członków zespołu ma być tzw. wpływ oparty na AI. Właśnie umiejętność korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji stanie się podstawowym oczekiwaniem wobec każdego zatrudnionego.
Jeden symbol wystarczył, by rozgrzać branżę technologiczną. Prezes Google Sundar Pichai, publikując na platformi...
Samsung, największy producent chipów pamięci, podniósł w listopadzie ceny nawet o 60 proc. proc. wykorzystując n...
Eric Schmidt, który niegdyś był dyrektorem generalnym Google, ostrzega przed dominacją Pekinu w dziedzinie AI. J...
Główny naukowiec ds. sztucznej inteligencji w koncernie Meta i jeden z pionierów głębokiego uczenia, szykuje się...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Po trzech latach prób uruchomienia w Rosji przemysłowej produkcji rodzimych procesorów Bajkał, ich producent się...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas