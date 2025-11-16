Ten koncern zmienia pracownicze standardy. Będzie rozliczał z wykorzystania AI

Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega nowa strategia firmy Meta dotycząca efektywności użycia AI przez pracowników?

Jakie trzy kluczowe obszary oceny pracowników będą istotne w kontekście wykorzystania AI w firmie Meta?

Jakie działania podjęły inne firmy technologiczne w kontekście adaptacji AI?

Transformacja Meta w organizację „natywną dla AI”, jak określa to jej prezes, Mark Zuckerberg, wchodzi w nową fazę – firma ogłosiła gruntowną reorganizację systemu ocen pracowniczych. Jak wynika z wewnętrznej notatki, do której dotarł Business Insider, już od przyszłego roku kluczowym punktem charakteryzującym członków zespołu ma być tzw. wpływ oparty na AI. Właśnie umiejętność korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji stanie się podstawowym oczekiwaniem wobec każdego zatrudnionego.

Zachęty i trzy kryteria

Janelle Gale, szefowa działu personalnego Meta, jasno komunikuje cel zmiany: „W miarę jak zmierzamy w kierunku przyszłości natywnej dla AI, chcemy doceniać ludzi, którzy pomagają nam osiągnąć ten cel szybciej”. Media zza oceanu cytują Gale, wskazując, że to strategiczny zwrot, który ma „osadzić sztuczną inteligencję w każdym produkcie, procesie i, docelowo, w każdym pracowniku firmy”. Meta nie czeka jednak z implementacją do 2026 r. – ów proces adaptacji już się rozpoczął.

Choć twarde wskaźniki adopcji AI nie wpłyną formalnie na tegoroczne oceny w Mecie, pracownicy już teraz są zachęcani w swoich samoocenach do podkreślania osiągnięć „wspieranych” przez algorytmy. Aby ułatwić ten proces, od 8 grudnia firma uruchomi specjalnego Asystenta Oceny AI (AI Performance Assistant). Narzędzie, bazujące na wewnętrznym bocie Metamate lub Gemini od Google, ma pomóc pracownikom w precyzyjnym formułowaniu swoich osiągnięć i opinii zwrotnych w kontekście nowej strategii.