Słynna Encyklopedia Britannica warta miliard dolarów. Nowe technologie i giełda

Koncern wydający encyklopedię w ramach pierwszej oferty publicznej zamierza osiągnąć wycenę na poziomie około 1 miliarda dolarów - wynika z nieoficjalnych informacji agencji Bloomberg. Oferta ma się ona rozpocząć już w czerwcu. - Spółka współpracuje z doradcami, negocjacje trwają, a wycena, harmonogram i inne szczegóły mogą ulec zmianie – wynika z raportu Bloomberga.

Encyklopedia Britannica na parkiecie

Firma, znana również jako Britannica Group, ogłosiła w styczniu, że w złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd projekt oświadczenia rejestracyjnego dotyczącego planowanej oferty publicznej. „Liczba akcji, które zaoferują Britannica Group i Encyclopaedia Britannica Holding, SA, jedyny akcjonariusz Britannica Group, ani przedział cenowy proponowanej oferty nie zostały jeszcze ustalone” – podała spółka w komunikacie z 19 stycznia. „Oczekuje się, że pierwsza oferta publiczna odbędzie się po zakończeniu procesu przeglądu przez SEC, z zastrzeżeniem warunków rynkowych i innych" - dodano.

Spółka od dwóch lat starała się o wejście na giełdę, ale rynek odnotował spowolnienie co spowodowało zawieszenie planów. Firma jest właścicielem nie tylko 250-letniej, najstarszej na świecie angielskojęzycznej encyklopedii, Encyklopedii Britannica, ale także słownika Merriam-Webster, Britannica Education i Melingo AI. Ta ostatnia to platforma sztucznej inteligencji z rozwiązaniami do wykorzystywania w nauce języków i słownikach. Firma została zakupiona w 1996 roku przez inwestora Jacoba E. Safra.

W ostatnich latach Encyklopedia Britannica skupiła się na wydaniach cyfrowych i nauce online. Jej dyrektor generalny, Jorge Cauz, powiedział we wrześniu 2022 roku, że według raportu firma osiągnie w tym roku przychody rzędu 100 mln dol.