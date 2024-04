Twórca ChatGPT szykuje smartfon AI bez ekranu. Wspierają go wielkie nazwiska

Już we wrześniu 2023 r. pojawiły się doniesienia o tym, że twórca iPhone'ów połączył siły z dyrektorem generalnym OpenAI w celu opracowania „iPhone'a AI”. Altman i Ive prowadzą obecnie zaawansowane rozmowy z różnymi firmami venture capital, aby zebrać około 1 miliarda dolarów.

Reklama

Jak będzie wyglądać smartfon AI

Jak donosi „The Financial Times”, duet ten przeprowadził burzę mózgów w studiu projektanta w San Francisco na temat nowego produktu konsumenckiego skoncentrowanego na technologii OpenAI. W dyskusje miał być - według nieoficjalnych informacji - zaangażowany dyrektor generalny SoftBanku Masayoshi Son, oferując m.in. wsparcie finansowe. Japońska międzynarodowa firma inwestycyjna posiada 90 proc. udziałów w producencie chipów Arm Holding.

Chociaż rozmowy te miały być poważne, nie uzgodniono żadnego porozumienia. Jednak według najnowszych źródeł, urządzenie zasilane sztuczną inteligencją nie będzie wyglądać jak smartfon. Według „The Information” Sam Altman przymierza się do urządzenia bez ekranu. Byłoby więc podobne do produktu innej z ostatnich inwestycji Altmana, Humane AI pin, który to maleńki gadżet przypięty np. do marynarki wyświetla obraz na ręku lub na ścianie.

Sam Altman szuka ludzi i pieniędzy

Altman i Ive prowadzą obecnie zaawansowane rozmowy z różnymi firmami venture capital, w tym Thrive Capital i Emerson Collective, aby zapewnić około 1 miliarda dolarów finansowania dla ich jeszcze nie nazwanego start-upu. Urządzenie ma być zasilane przez ChatGPT OpenAI.