Chiny nagle zablokowały dostawy podzespołów do Rosji. Zagrożona produkcja rakiet

Sytuację opisała gazeta „Kommersant”. Chodzi o całe zestawy obejmujące procesory, obudowy urządzeń, ekrany i inne części niezbędne do produkcji AGD, ale także stosowane w technologiach wojskowych. Według rozmówcy gazety chińscy partnerzy od końca marca ostrzegają rosyjskich producentów elektroniki, że płatności od osób prawnych z Rosji nie przechodzą przez chińskie banki. Co więcej, transakcje są blokowane nawet dla tych firm, które zawarły długoterminowe kontrakty na dostawę komponentów do montażu elektroniki z klientami rosyjskimi.

Rosja nie może produkować

- Chiny faktycznie mają monopol na produkcję komponentów. Prawie 100 proc. globalnej produkcji komponentów do montażu elektroniki powstaje w Chinach – podało źródło gazety. Rosyjskie firmy sprawdzają alternatywne możliwości płatności, ale obecne trudności „opóźniają produkcję elektroniki w Rosji o około sześć miesięcy".

Wszyscy czołowi gracze rynku IT w Rosji borykają się z trudnościami ze względu na ryzyko sankcji wtórnych. Założyciel SMI Holding, Aleksander Kalinin, potwierdza istnienie trudności. - Banki azjatyckie nie realizują płatności za towary od rosyjskich firm z tytułu dostawy gotowych produktów – serwerów, komputerów, systemów przechowywania danych, a od początku kwietnia pojawiły się jeszcze trudności z „zestawami”, które zawierają chipy. W rezultacie rosyjscy programiści, którzy zamówili chińskie części, nie mogą rozpocząć końcowego montażu swoich produktów w Rosji – wyjaśnił Kalinin.

Amerykanie zagrozili chińskim bankom sankcjami

Logistyka finansowa podczas dokonywania płatności za pośrednictwem chińskich banków cierpi w przypadku prawie wszystkich towarów i usług, potwierdził szef Rosyjsko-Azjatyckiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RAUIE) Witalij Mankiewicz.