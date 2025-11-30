Oto największy beneficjent boomu AI. Nie są to wcale big techy

Tajwan jest dowodem, że gospodarka może prosperować mimo ciągłych zagrożeń militarnych ze strony potężnego sąsiada i w obliczu taryf nakładanych przez Donalda Trumpa. Ten demokratyczny kraj odnotował około 8 proc. wzrost gospodarczy przez dwa kolejne kwartały – rzadkie osiągnięcie dla gospodarki rozwiniętej. Przewiduje się, że wzrost PKB Tajwanu w 2025 r. zbliży się do 7,4 proc., zdecydowanie przebijając wyniki Chin.

– Gospodarka Tajwanu jest zdecydowanie jedną z najlepiej prosperujących na świecie, szczególnie w ostatnich kwartałach – ocenia Jason Tuvey, ekonomista z Capital Economics, cytowany przez CNN. – Wielu spodziewało się, że gospodarka Tajwanu skorzysta na boomie AI, ale niewielu przewidziało skalę tego zjawiska.

Tajwańskie biuro statystyczne poinformowało o 8,21 proc. wzroście PKB rok do roku w trzecim kwartale, napędzanym 36,5 proc. wzrostem eksportu (za okres kończący się we wrześniu). Wcześniej, w drugim kwartale, ekspansja wyniosła 7,7 proc. W październiku eksport pobił rekord, rosnąc o 49,7 proc., co było największym miesięcznym wzrostem od ponad 15 lat. We wrześniu tajwańska giełda wyprzedziła niemiecką, stając się ósmą największą na świecie. Wszystko to jest zasługą globalnego szaleństwa na punkcie sztucznej inteligencji.

Potęga TSMC, czyli kto zyskuje na boomie AI

Pozycja Tajwanu w globalnym łańcuchu dostaw technologii jest kluczowa, co sprawia, że wyspa ma wpływ daleko wykraczający poza rozmiary gospodarki. Kluczem jest produkcja zaawansowanych półprzewodników: Tajwan odpowiada za około 60 proc. światowej produkcji chipów i dominuje w produkcji najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych procesorów – udział ten sięga 90 proc. lub więcej. Te ultranowoczesne układy, produkowane głównie przez TSMC, są niezbędne do działania wszystkich kluczowych technologii: od najnowszych smartfonów, przez zaawansowane centra danych, po sprzęt wojskowy. W kontekście AI, chipy te są absolutnie kluczowe dla jednostek GPU (Graphics Processing Units) Nvidii i AMD, które stanowią serce systemów do trenowania sztucznej inteligencji. To właśnie ta niemal monopolistyczna dominacja w produkcji najbardziej krytycznych komponentów IT czyni gospodarkę Tajwanu tak wrażliwą, ale i potężną beneficjentką globalnego boomu AI.