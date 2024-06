Klątwa Starlinera. Boeing i NASA odwołują kluczową misję cztery minuty przed startem

Przedstawiciele NASA, dostawcy kapsuły — Boeinga i rakiety - (ULA), zapowiedzieli start o 18.25 czasu polskiego, przekonując, że wszystkie systemy są sprawne, a astronauci Butch Wilmor i Suni Williams mogą udać się na orbitę. Jednak tuż przed startem lot został odwołany. NASA poinformowała, że wstrzymanie startu nastąpiło automatycznie z nieokreślonego powodu, do końca odliczania pozostały niecałe cztery minuty. Załoga na pokładzie jest bezpieczna i wkrótce opuści pokład.

Problem z moczem na ISS

Celem misji jest przetestowanie statku, który ma zadokować do ISS, ale i dostarczenie potrzebnych materiałów jak i nowa pompa w urządzeniu do przekształcania moczu załogi stacji z powrotem w wodę do picia. Dotychczasowa pompa uległa awarii, co jest uciążliwe, bo zmusza do przechowywania moczu na pokładzie. Samo urządzenie waży 64 kg i by znaleźć na nie miejsce, trzeba było zrezygnować z zapasowych skafandrów dla obu astronautów.



CST-100 Starliner od dawna ma pecha i jest prześladowany awariami. Początkowo pierwszy lot załogowy miał się odbyć w 2019 r. Ostatecznie statek wystartował bez załogi, wszedł na orbitę, ale nie dotarł do stacji. Potem, przez lata trapiły go problemy techniczne.