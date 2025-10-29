Nvidia przebiła 5 bln dolarów wartości. Napęd rekordowego wzrostu jest jeden

Aktualizacja: 29.10.2025 16:03 Publikacja: 29.10.2025 15:31
Jensen Huang, prezes Nvidii ma powody do zadowolenia. Dzięki akcjom spółki jest już ósmą najbogatszą osobą na świecie
Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Od czasu uruchomienia ChatGPT w 2022 r. akcje Nvidii wzrosły 12-krotnie z powodu szału związanego z AI, który – zdaniem wielu ekspertów – nosi już cechy bańki spekulacyjnej. Chipy AI Nvidii są niezbędne do zasilania centrów danych, które obsługują tę technologię. Nowa wartość, osiągnięta zaledwie trzy miesiące po przekroczeniu przez Nvidię progu 4 bilionów, przewyższa całkowitą wartość rynku kryptowalut i jest równa mniej więcej połowie wielkości europejskiego indeksu akcji Stoxx 600. Przejście Nvidii z wyceny 3 bilionów do 4 bilionów zajęło około 13 miesięcy.
– Nvidia, osiągając kapitalizację rynkową 5 bilionów dolarów, to więcej niż kamień milowy. Nvidia przeszła od producenta chipów do twórcy przemysłu – powiedział agencji Reuters Matt Britzman, starszy analityk akcji w Hargreaves Lansdown, która posiada udziały w firmie. – Rynek nadal nie docenia skali możliwości, a Nvidia pozostaje jednym z najlepszych sposobów na skorzystanie na trendzie AI.
Czytaj więcej
W ciągu roku 10 największych start-upów AI zyskało na wartości niemal bilion dolarów, choć nie ma...
Akcje firmy z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii wzrosły w środę na początku sesji nowojorskiej giełdy o ponad 4 proc. po serii ostatnich informacji, które ugruntowały jej dominację w wyścigu AI. Prezes Jensen Huang we wtorek ujawnił zamówienia na chipy AI o wartości 500 miliardów dolarów i zapowiedział budowę siedmiu superkomputerów dla rządu USA. Przedstawił też swoją wizję przyszłości Nvidii, w której chipy firmy znajdą się we wszystkim, od wież telefonii komórkowej po zrobotyzowane fabryki i samochody autonomiczne.
Oczekuje się też, że prezydent Donald Trump omówi możliwość sprzedaży chipów Blackwell Nvidii z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w czwartek. Sprzedaż tego zaawansowanego chipa jest kluczowym punktem spornym między obiema stronami ze względu na kontrole eksportowe Waszyngtonu.
Według dokumentów regulacyjnych i obliczeń Reutersa, udziały prezesa Huanga w Nvidii są warte około 179,2 miliarda dolarów, przy obecnych cenach. Jest on ósmą najbogatszą osobą na świecie, według listy miliarderów Forbesa.
Huang, urodzony na Tajwanie i wychowany w Stanach Zjednoczonych od dziewiątego roku życia, kieruje Nvidią od jej założenia w 1993 r. Pod jego przywództwem procesory H100 i Blackwell stały się silnikami napędowymi dużych modeli językowych obsługujących modele AI, jak ChatGPT i xAI Elona Muska.
Czytaj więcej
Skórzana kurtka, ręce w kieszeniach i spokojna pewność siebie – Jensen Huang wygląda bardziej jak...
Analitycy twierdzą, że rajd odzwierciedla zaufanie inwestorów do nieustających wydatków na AI, chociaż niektórzy ostrzegają, że rynek może być już przegrzany. – Obecna ekspansja AI opiera się na kilku dominujących graczach, którzy finansują wzajemnie swoje zdolności. W momencie, gdy inwestorzy zaczną domagać się zwrotu gotówki zamiast ogłoszeń o zdolnościach produkcyjnych, niektóre z tych „kół zamachowych” mogą się zaciąć – ostrzega Matthew Tuttle, prezes Tuttle Capital Management w rozmowie z agencją Reuters.
Mimo tych obaw, kierownictwo Nvidii podało podczas ogłoszenia wyników za sierpień, że szacuje, iż do końca dekady firma skorzysta z inwestycji w infrastrukturę AI w wysokości nawet 4 bilionów dolarów. W ostatnim kwartale Nvidia osiągnęła blisko 26 miliardów zysku netto.
Kurs akcji może jednak dalej rosnąć. Analitycy zaczęli już prawdziwą licytację. Beth Kindig z I/O Fund czy analitycy Seeking Alpha i The Motley Fool widzą realną możliwość osiągnięcia przez Nvidię 10 bln dol. kapitalizacji do 2030 r., James Anderson, były analityk Baillie Gifford, szacuje zaś, że Nvidia mogłaby osiągnąć kapitalizację rynkową nawet... 50 bln dol. w ciągu najbliższych 10 lat przy założeniu utrzymania 60 proc. rocznego wzrostu przychodów z chipów AI i stabilnych marż.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od czasu uruchomienia ChatGPT w 2022 r. akcje Nvidii wzrosły 12-krotnie z powodu szału związanego z AI, który – zdaniem wielu ekspertów – nosi już cechy bańki spekulacyjnej. Chipy AI Nvidii są niezbędne do zasilania centrów danych, które obsługują tę technologię. Nowa wartość, osiągnięta zaledwie trzy miesiące po przekroczeniu przez Nvidię progu 4 bilionów, przewyższa całkowitą wartość rynku kryptowalut i jest równa mniej więcej połowie wielkości europejskiego indeksu akcji Stoxx 600. Przejście Nvidii z wyceny 3 bilionów do 4 bilionów zajęło około 13 miesięcy.
Meta zwolni około 600 pracowników działu Superintelligence Labs zajmującego się sztuczną inteligencją. Koncern z...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Amazon planuje zautomatyzować nawet trzy czwarte pracy w magazynach i centrach logistycznych. W praktyce oznacza...
OpenAI wchodzi na terytorium Google z nową przeglądarką Atlas, która ma wbudowanego ChatGPT i potrafi działać w...
Jak co roku przed ostatnim weekendem października oraz podobnie w marcu rusza dyskusja, po co utrzymywać ten iry...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Wiele firm zwalnia pracowników, tłumacząc to coraz powszechniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Część...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas