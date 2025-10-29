Nvidia przebiła 5 bln dolarów wartości. Napęd rekordowego wzrostu jest jeden

Od czasu uruchomienia ChatGPT w 2022 r. akcje Nvidii wzrosły 12-krotnie z powodu szału związanego z AI, który – zdaniem wielu ekspertów – nosi już cechy bańki spekulacyjnej. Chipy AI Nvidii są niezbędne do zasilania centrów danych, które obsługują tę technologię. Nowa wartość, osiągnięta zaledwie trzy miesiące po przekroczeniu przez Nvidię progu 4 bilionów, przewyższa całkowitą wartość rynku kryptowalut i jest równa mniej więcej połowie wielkości europejskiego indeksu akcji Stoxx 600. Przejście Nvidii z wyceny 3 bilionów do 4 bilionów zajęło około 13 miesięcy.

Kontrakty i Chiny niosą Nvidię

– Nvidia, osiągając kapitalizację rynkową 5 bilionów dolarów, to więcej niż kamień milowy. Nvidia przeszła od producenta chipów do twórcy przemysłu – powiedział agencji Reuters Matt Britzman, starszy analityk akcji w Hargreaves Lansdown, która posiada udziały w firmie. – Rynek nadal nie docenia skali możliwości, a Nvidia pozostaje jednym z najlepszych sposobów na skorzystanie na trendzie AI.

Akcje firmy z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii wzrosły w środę na początku sesji nowojorskiej giełdy o ponad 4 proc. po serii ostatnich informacji, które ugruntowały jej dominację w wyścigu AI. Prezes Jensen Huang we wtorek ujawnił zamówienia na chipy AI o wartości 500 miliardów dolarów i zapowiedział budowę siedmiu superkomputerów dla rządu USA. Przedstawił też swoją wizję przyszłości Nvidii, w której chipy firmy znajdą się we wszystkim, od wież telefonii komórkowej po zrobotyzowane fabryki i samochody autonomiczne.

Oczekuje się też, że prezydent Donald Trump omówi możliwość sprzedaży chipów Blackwell Nvidii z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w czwartek. Sprzedaż tego zaawansowanego chipa jest kluczowym punktem spornym między obiema stronami ze względu na kontrole eksportowe Waszyngtonu.