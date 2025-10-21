Reklama

Kiedy przechodzimy na czas na zimowy? Zmiana budzi duże kontrowersje

Jak co roku przed ostatnim weekendem października oraz podobnie w marcu rusza dyskusja, po co utrzymywać ten irytujący i wydawać się może nikomu niepotrzebny zwyczaj. Kiedy może zniknąć?

Publikacja: 21.10.2025 21:52

Zmiana czasu wpływa na codzienne funkcjonowanie milionów Europejczyków i jest kłopotliwa dla firm i pracowników.

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Przed zmianą czasu na zimowy w nocy z 25 na 26 października Polacy znowu zawzięcie dyskutują o tym, dlaczego zmiana czasu nadal obowiązuje. I szukają informacji, czy to już właśnie ten weekend. Potwierdzają to wyniki z Google Trends – temat „czas zimowy notuje wzrost zainteresowania aż o 2850 proc., a przy okazji wiele innych tematów powiązanych jak „czas letni, „zmiana czasu czy „kiedy zmiana czasu. A przed nami kilka dni do wspomnianej daty, wiec można się spodziewać dalszych wzrostów. Tym bardziej, że tradycyjnie wiele osób i tak zostanie zmianą zaskoczonych.

Kiedy zaczyna się czas zimowy?

W całej Unii Europejskiej na czas zimowy przechodzi się w ostatnią niedzielę października, a do czasu letniego wraca się w ostatnią niedzielę marca. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmian czasu w 2018 r. Przeprowadzono także internetowy sondaż wśród Europejczyków, gdzie miażdżącą większością wygrała opcja, by ze zmieniania czasu się wycofać - 4 mln osób opowiedziało się wówczas za takim rozwiązaniem.

Czytaj więcej

Podczas niedzielnego włamania do Luwru skradziona została zabytkowa biżuteria
IT
Kradzież biżuterii z Luwru rozpala domysły. Lawina pytań

W 2018 roku Parlament Europejski poparł zniesienie zmiany czasu, ale projekt utknął w Radzie UE z powodu braku zgody co do wyboru stałego czasu - czy miałby zostać letni lub zimowy.

Dlaczego projekt KE utknął?

Do sprawy powróciła polska prezydencja w pierwszej połowie 2025 roku. Przeprowadzono rozmowy z państwami członkowskimi, jednak większość stolic powtórzyła swoje wcześniejsze stanowiska. Wskazywano również na brak oceny skutków, którą powinna była przeprowadzić Komisja Europejska. Według zapowiedzi Brukseli do tematu wycofania się ze zmian czasu można powrócić w 2026 roku.

Zmiana czasu wpływa na codzienne funkcjonowanie milionów Europejczyków. Przestawianie zegarków może powodować zaburzenia rytmu dobowego, a co za tym idzie także snu, w efekcie problemy z koncentracją oraz gorsze samopoczucie. Wiele osób podkreśla, że likwidacja zmiany czasu ułatwiłaby planowanie podróży, pracę międzynarodową oraz funkcjonowanie firm działających na rynku UE.

Źródło: rp.pl

Firmy Google zmiana czasu

