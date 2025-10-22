Gigant sztucznej inteligencji rzuca rękawicę Google. Atlas pokona Chrome?

Wprowadzenie na rynek przeglądarki Atlas to najnowszy krok OpenAI, mający na celu wykorzystanie 800 milionów aktywnych użytkowników ChatGPT tygodniowo. Umożliwia też rozszerzenie działalności na kolejne sfery korzystania z internetu, choćby przez gromadzenie danych o zachowaniach użytkowników w przeglądarkach. Może to przyspieszyć szersze przejście na wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, co niedawno ogłosił Google, wprowadzając dla użytkowników opcję Trybu AI w przeglądarce. Użytkownicy coraz częściej korzystają z narzędzi konwersacyjnych, które syntetyzują informacje zamiast polegać na tradycyjnych wynikach wyszukiwania Google opartych na słowach kluczowych.

Atlas jako „agent” użytkownika. ChatGPT zaczyna działać samodzielnie

Przeglądarka od OpenAI to najnowszy gracz na zatłoczonym polu przeglądarek AI, do którego należą m.in. Comet firmy Perplexity, Brave Browser i Neon firmy Opera.

Atlas pozwala użytkownikom otwierać pasek boczny ChatGPT w dowolnym oknie, aby podsumować treści, porównać produkty lub przeanalizować dane z innych witryn. W „trybie agenta”, dostępnym teraz dla użytkowników płatnych, ChatGPT może wchodzić w dyskusje ze stronami internetowymi w ich imieniu, wykonując zadania od początku do końca, takie jak wyszukiwanie i kupowanie produktów, biletów itp.

Podczas prezentacji produktu programiści OpenAI pokazali, jak ChatGPT może znaleźć przepis online, a następnie automatycznie kupić wszystkie niezbędne do jego wykonania składniki. Agent przechodził do strony internetowej Instacart i dodawał niezbędne produkty spożywcze do koszyka – zadanie to zajmowało kilka minut.