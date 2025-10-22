Gigant sztucznej inteligencji rzuca rękawicę Google. Atlas pokona Chrome?

Aktualizacja: 22.10.2025 12:43 Publikacja: 22.10.2025 11:26
Przeglądarka Chrome od Google'a zyskuje groźnego rywala
Wprowadzenie na rynek przeglądarki Atlas to najnowszy krok OpenAI, mający na celu wykorzystanie 800 milionów aktywnych użytkowników ChatGPT tygodniowo. Umożliwia też rozszerzenie działalności na kolejne sfery korzystania z internetu, choćby przez gromadzenie danych o zachowaniach użytkowników w przeglądarkach. Może to przyspieszyć szersze przejście na wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, co niedawno ogłosił Google, wprowadzając dla użytkowników opcję Trybu AI w przeglądarce. Użytkownicy coraz częściej korzystają z narzędzi konwersacyjnych, które syntetyzują informacje zamiast polegać na tradycyjnych wynikach wyszukiwania Google opartych na słowach kluczowych.
Przeglądarka od OpenAI to najnowszy gracz na zatłoczonym polu przeglądarek AI, do którego należą m.in. Comet firmy Perplexity, Brave Browser i Neon firmy Opera.
Atlas pozwala użytkownikom otwierać pasek boczny ChatGPT w dowolnym oknie, aby podsumować treści, porównać produkty lub przeanalizować dane z innych witryn. W „trybie agenta”, dostępnym teraz dla użytkowników płatnych, ChatGPT może wchodzić w dyskusje ze stronami internetowymi w ich imieniu, wykonując zadania od początku do końca, takie jak wyszukiwanie i kupowanie produktów, biletów itp.
Podczas prezentacji produktu programiści OpenAI pokazali, jak ChatGPT może znaleźć przepis online, a następnie automatycznie kupić wszystkie niezbędne do jego wykonania składniki. Agent przechodził do strony internetowej Instacart i dodawał niezbędne produkty spożywcze do koszyka – zadanie to zajmowało kilka minut.
OpenAI w pierwszym rzucie zaoferował przeglądarkę globalnie na macOS dla użytkowników Free, Plus, Pro i Go. Atlas jest również dostępny w wersji beta dla Business, a po włączeniu przez administratora planu, dla użytkowników Enterprise i Edu. Wkrótce pojawią się wersje dla systemów Windows, iOS i Android.
Pomimo rosnącej konkurencji, Google Chrome utrzymuje dominację, z 71,9 proc. udziałem w globalnym rynku przeglądarek we wrześniu, według danych StatCounter. Analitycy twierdzą jednak, że nowa przeglądarka OpenAI może wprowadzić nową konkurencję o dochody z reklam.
OpenAI, wprowadzając produkt, zapowiada bowiem, że dzięki Atlasowi ChatGPT może towarzyszyć użytkownikowi w każdym miejscu w internecie – rozumiejąc, co próbuje zrobić i wykonując za niego zadania, a wszystko to bez kopiowania i wklejania ani opuszczania strony. Pamięć ChatGPT jest wbudowana, dzięki czemu rozmowy mogą korzystać z poprzednich czatów i szczegółów, pomagając w realizacji nowych zadań.
Dodatkowo w miarę korzystania z Atlasa ChatGPT staje się inteligentniejszy i bardziej pomocny. Pamięć przeglądarki pozwala ChatGPT zapamiętywać kontekst z odwiedzanych stron i przywracać go w razie potrzeby. Oznacza to, że można zadawać ChatGPT pytania takie jak: „Znajdź wszystkie oferty pracy, które przeglądałem w zeszłym tygodniu i stwórz podsumowanie trendów branżowych, abym mógł przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych”. Pamięci przeglądarki w Atlasie są całkowicie opcjonalne i zawsze jest nad nimi kontrola: można je przeglądać lub archiwizować w dowolnym momencie w ustawieniach, a usunięcie historii przeglądania usuwa wszystkie powiązane z nimi pamięci przeglądarki.
