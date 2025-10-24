Reklama

Meta zwalnia setki pracowników od AI. Co naprawdę dzieje się w Dolinie Krzemowej?

Meta zwolni około 600 pracowników działu Superintelligence Labs zajmującego się sztuczną inteligencją. Koncern zmienia strategię w „wyścigu zbrojeń" w dziedzinie AI.

Publikacja: 24.10.2025 14:26

Meta zwolni ok. 600 osób z działów zajmujących się sztuczną inteligencją, na zdjęciu Mark Zuckerberg

Foto: AFP

Maria Krzos

Zwolnienia w Mecie objęły zespół Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), a także zespoły skoncentrowane na AI związanej z produktami oraz infrastrukturze sztucznej inteligencji. Redukcja nie dotyczy członków niedawno powstałego TBD Lab pracującego nad modelami bazowymi nowej generacji Meta.

Informację o zwolnieniach w Mecie jako pierwszy podał serwis Axios. Potwierdził ją w rozmowie z CNBC rzecznik prasowy Mety. Poinformował jednocześnie, że firma zdecydowała się na redukcje, ponieważ stara się uprościć strukturę organizacyjną i działać sprawniej.

Meta zmienia podejście do AI?

Według CNBC zwolnienia zostały ogłoszone w notatce służbowej Alexandra Wanga, dyrektora ds. sztucznej inteligencji, zatrudnionego w Mecie w czerwcu. Zatrudnienie Wanga połączone było z inwestycją Mety w startup Scale AI, którego współzałożycielem był Wang. Firma Marka Zuckerberga wyłożyła na ten cel 14,3 mld dol..

Zdaniem mediów fakt, że zwolnieniami zostali objęci członkowie zespołów funkcjonujących w Mecie od lat, może być odbierany jako wyraz niezadowolenia kierownictwa firmy z dotychczasowych postępów związanych z rozwojem AI oraz potwierdzenie pozycji Wanga w Mecie. Można także traktować go jako wskazówkę co do tego, jaką strategię chce przyjąć Meta w wyścigu AI.

„W ostatnich miesiącach Meta agresywnie przebudowuje swoje podejście do AI, starając się dotrzymać kroku rywalom takim jak OpenAI i Google, inwestując miliardy dolarów w projekty infrastrukturalne i rekrutację” – komentuje CNBC. „Po zwolnieniach zespół Superintelligence Labs w Mecie liczy obecnie nieco poniżej 3 000 pracowników” – czytamy.

Miliardy dol. na budowę centrum danych

W tym kontekście media przypominają również o ogłoszonej we wtorek, 21 października, umowie między Meta a firmą Blue Owl Capital, zarządzającą funduszami inwestycyjnymi. Wartość umowy opiewa na 27 mld dol. Jak podaje CNBC, jest to największe tego typu porozumienie w historii Mety. Ma ono na celu sfinansowanie największego centrum danych w historii tej firmy.

„Meta oraz fundusze zarządzane przez Blue Owl Capital zawarły umowę o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture), które będzie rozwijać i posiadać kampus centrum danych Hyperion. Meta będzie świadczyć usługi zarządzania budową i nieruchomościami dla tego projektu” – czytamy w komunikacie Mety.

Dalej Meta informuje: „To innowacyjne partnerstwo zostało zaprojektowane, aby zapewnić szybkość i elastyczność, jakiej wymagają projekty centrów danych Meta oraz długoterminowe ambicje firmy w zakresie sztucznej inteligencji. Fundusze zarządzane przez Blue Owl Capital będą posiadać 80 proc. udziałów w przedsięwzięciu, natomiast Meta zachowa pozostałe 20 proc. Strony zobowiązały się do sfinansowania swoich proporcjonalnych udziałów w ok. 27 miliardach dolarów całkowitych kosztów rozwoju budynków oraz infrastruktury energetycznej, chłodzenia i łączności na terenie kampusu”. Kampus Hyperion powstaje na terenie hrabstwa Richland Parish w stanie Luizjana. Jego budowa jest już w toku.

Meta zapowiada większe wydatki na AI

CNBC przypomina również, że podając wyniki finansowe za II kw. 2025 r. Meta poinformowała, że jej całkowite wydatki w 2025 roku mają się mieścić w przedziale od 114 do 118 miliardów dolarów. Podniosła jednocześnie dolny próg wcześniejszej prognozy. Firma dodała, że ta kwota prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, ponieważ inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją spowodują wzrost rocznych wydatków w 2026 roku w tempie wyższym niż w 2025 roku. Wyniki finansowe Mety za III kw. 2025 r. mają być podane 29 października.

Źródło: rp.pl

Osoby Mark Zuckerberg Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Facebook Meta

Zwolnienia w Mecie objęły zespół Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), a także zespoły skoncentrowane na AI związanej z produktami oraz infrastrukturze sztucznej inteligencji. Redukcja nie dotyczy członków niedawno powstałego TBD Lab pracującego nad modelami bazowymi nowej generacji Meta.

Informację o zwolnieniach w Mecie jako pierwszy podał serwis Axios. Potwierdził ją w rozmowie z CNBC rzecznik prasowy Mety. Poinformował jednocześnie, że firma zdecydowała się na redukcje, ponieważ stara się uprościć strukturę organizacyjną i działać sprawniej.

/
