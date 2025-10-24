Meta zwalnia setki pracowników od AI. Co naprawdę dzieje się w Dolinie Krzemowej?

Zdaniem mediów fakt, że zwolnieniami zostali objęci członkowie zespołów funkcjonujących w Mecie od lat, może być odbierany jako wyraz niezadowolenia kierownictwa firmy z dotychczasowych postępów związanych z rozwojem AI oraz potwierdzenie pozycji Wanga w Mecie. Można także traktować go jako wskazówkę co do tego, jaką strategię chce przyjąć Meta w wyścigu AI.

„W ostatnich miesiącach Meta agresywnie przebudowuje swoje podejście do AI, starając się dotrzymać kroku rywalom takim jak OpenAI i Google, inwestując miliardy dolarów w projekty infrastrukturalne i rekrutację” – komentuje CNBC. „Po zwolnieniach zespół Superintelligence Labs w Mecie liczy obecnie nieco poniżej 3 000 pracowników” – czytamy.

Miliardy dol. na budowę centrum danych

W tym kontekście media przypominają również o ogłoszonej we wtorek, 21 października, umowie między Meta a firmą Blue Owl Capital, zarządzającą funduszami inwestycyjnymi. Wartość umowy opiewa na 27 mld dol. Jak podaje CNBC, jest to największe tego typu porozumienie w historii Mety. Ma ono na celu sfinansowanie największego centrum danych w historii tej firmy.

„Meta oraz fundusze zarządzane przez Blue Owl Capital zawarły umowę o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture), które będzie rozwijać i posiadać kampus centrum danych Hyperion. Meta będzie świadczyć usługi zarządzania budową i nieruchomościami dla tego projektu” – czytamy w komunikacie Mety.

Dalej Meta informuje: „To innowacyjne partnerstwo zostało zaprojektowane, aby zapewnić szybkość i elastyczność, jakiej wymagają projekty centrów danych Meta oraz długoterminowe ambicje firmy w zakresie sztucznej inteligencji. Fundusze zarządzane przez Blue Owl Capital będą posiadać 80 proc. udziałów w przedsięwzięciu, natomiast Meta zachowa pozostałe 20 proc. Strony zobowiązały się do sfinansowania swoich proporcjonalnych udziałów w ok. 27 miliardach dolarów całkowitych kosztów rozwoju budynków oraz infrastruktury energetycznej, chłodzenia i łączności na terenie kampusu”. Kampus Hyperion powstaje na terenie hrabstwa Richland Parish w stanie Luizjana. Jego budowa jest już w toku.