Niepewne prognozy dla sztucznej inteligencji. Jak szybko będzie się rozwijać AI?

Jak wynika z jednej z prognoz, w Szwecji zapotrzebowanie ze strony centrów danych na energię do końca tej dekady mniej więcej podwoi się, by w kolejnej dekadzie znowu zwiększyć się dwukrotnie. W Wielkiej Brytanii zużycie energii przez AI wzrośnie w dziesięć lat sześciokrotnie. Jak przewiduje Goldman Sachs, w USA centra danych będą odpowiadały w 2030 r. za 8 proc. zużycia energii, choć jeszcze w 2022 r. było to 3 proc.

Poważnym problemem może dodatkowo okazać się niepewność co do tego, jak dokładne – czy raczej niedokładne – okażą się obecne prognozy co do rozwoju AI. Na tej samej zasadzie nie można być pewnym, czy deweloperom projektów energetyki odnawialnej będzie udawało się budować moce w tempie mogącym sprostać zapotrzebowaniu zapowiedzianemu przez inwestorów budujących centra danych.

Branża technologiczna zapewnia, że w skali świata istniejące i będące w budowie centra danych odpowiadałyby obecnie za niespełna 2 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednak zdaniem Goldman Sachs do końca tej dekady ten udział wzrośnie do 4 proc., a przy obserwowanej od lat stagnacji popytu na energię każdy punkt procentowy jego przyrostu może okazać się trudny do zaspokojenia.

„W naszym pokoleniu tak silnego wzrostu zużycia energii elektrycznej jeszcze nie widzieliśmy” – komentuje w raporcie amerykański bank inwestycyjny.