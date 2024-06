Eksplozja rosyjskiego satelity i panika w NASA. To był test broni kosmicznej?

Resurs-P1 był potężnym (około 6000 kg) rosyjskim satelitą wystrzelonym w celu obserwacji Ziemi w 2013 roku. Według SpaceNews przeszedł na emeryturę w 2021 roku, a jego orbita wokół Ziemi powoli się obniżała. Satelita rozpadł się na wysokości około 355 kilometrów. Wcześniej oczekiwano, że powróci na Ziemię przed końcem roku. Stacja orbitalna ISS okrąża Ziemię w odległości około 400 kilometrów.

Przyczyna rozpadu satelity pozostaje tajemnicą. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że nie został on właściwie wycofany z eksploatacji po zakończeniu swojej pracy. Mogło to spowodować wewnętrzną akumulację energii i eksplozję. Ale pojawiają się też też inne teorie. Niektóre możliwości obejmują kolizję z niewykrytym kawałkiem kosmicznego śmiecia. Jednym ze scenariuszy, który krąży po sieci, jest uderzenie statku kosmicznego przez rosyjską rakietę antysatelitarną (ASAT). Już w listopadzie 2021 r. Rosja przeprowadziła test tego rozwiązania, który spotkał się ogromną krytyką na arenie międzynarodowej. Rosja również zniszczyła wówczas jednego ze swoich niedziałających satelitów, w tym wypadku był to ważący 2200 kg „Kosmos 1408”. Podczas wybuchu powstała chmura aż prawie 1,8 tys. kawałków możliwych do wyśledzenia śmieci.

Czy to byłą broń antysatelitarna?

Jednak Ministerstwo Obrony Rosji nie podało żadnych oficjalnych informacji na temat możliwego testu rakiety przeciwsatelitarnej. W ramach posunięcia mającego na celu ograniczenie zbrojenia przestrzeni kosmicznej ONZ przyjęła uchwałę przeciwko testom rakiet przeciwsatelitarnych w 2022 r. Jednak Rosja i Chiny głosowały przeciwko niej.

Przemysł kosmiczny kwitnie, a regulacje muszą zostać nadrobione. W miarę wystrzeliwania z roku na rok coraz większej liczby satelitów wzrasta ryzyko kolizji. Odłamki te mogą uszkodzić lub zniszczyć działający statek kosmiczny, zagrażając przyszłym misjom kosmicznym.