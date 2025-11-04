Firmy już zwalniają pracowników. „Ojciec chrzestny AI” ostrzega, że nie ma innego wyjścia

Firmy w poszukiwaniu zwrotu z inwestycji

Geoffrey Hinton ostrzega, że firmy będą szukały zwrotu z inwestycji w oszczędnościach wynikających z likwidacji miejsc pracy i zastępowania ludzi tańszym „rozwiązaniem”, jakim jest sztuczna inteligencja. Zapytany, czy tak gigantyczne inwestycje, jakie są w tej chwili ponoszone w AI, mogą się opłacić bez likwidowania miejsc pracy, Hinton odpowiedział: „Uważam, że nie mogą. Uważam, że aby zarabiać, będzie trzeba zastąpić ludzką pracę”.

Problem nie leży w samym AI

Zdaniem noblisty problem nie leży jednak w technologii jako takiej. Prawdziwym jego źródłem jest sposób, w jaki jest zorganizowane nasze społeczeństwo – nasza struktura społeczna i gospodarka. W rozmowie z Bloombergiem podkreślił on, że zbliżający się kryzys zatrudnienia nie jest nieuniknioną konsekwencją rozwoju AI, ale raczej odzwierciedleniem tego, jak rządy i korporacje przedkładają krótkoterminowy zysk nad długofalowy dobrostan człowieka.

Firmy już zwalniają z powodu sztucznej inteligencji

Jako jeden z argumentów na potwierdzenie tezy o destrukcyjnym wpływie AI na rynek pracy podaje się przykłady tego, co już wydarzyło się w tym obszarze w ostatnim czasie. Jednym z bardziej spektakularnych przykładów są zwolnienia w firmie Salesforce, która jest światowym liderem w dostarczeniu systemów CRM dla przedsiębiorstw. Na początku września br. amerykański potentat poinformował, że zredukował dział wsparcia klienta o 44 proc., zwalniając 4 tys. pracowników. W podkaście „The Logan Bartlett Show” Marc Benioff, dyrektor generalny Salesforce poinformował, że było to możliwe dzięki wdrożeniu zaawansowanych agentów AI. Opisał on ostatnie osiem miesięcy jako „najbardziej ekscytujące w swojej karierze”. Podkreślił, że AI głęboko przekształciła model operacyjny tej firmy.

Amazon tnie koszty, żeby rozwijać AI

Przykład z ostatnich dni to z kolei zwolnienia w Amazonie. Pod koniec października firma potwierdziła, że zamierza zwolnić 14 tys. pracowników (wcześniejsze doniesienia mówiły nawet o 30 tys.). Decyzja ta jest interpretowana jako efekt polityki firmy, która zwiększa inwestycje w AI, tnąc jednocześnie koszty w innych obszarach.