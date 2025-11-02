Elon Musk szykuje „najbardziej pamiętną premierę w historii”. Latająca Tesla?

Aktualizacja: 02.11.2025 14:09 Publikacja: 02.11.2025 10:59
Elon Musk snuje różne wizje szybkiego transportu. Jednym z rozwiązań może być latające auto
Foto: Bloomberg
Co pokaże Tesla jeszcze przed końcem tego roku? Elon Musk, w swoim stylu, nie mówi wprost i zostawia wiele niedopowiedzeń, ale media już obiegają liczne spekulacje. Wiele wskazuje na to, że miliarder zamierza zaprezentować latający samochód. Obietnice właściciela Tesli rozpalają emocje, ale eksperci je studzą, przypominając, że nie jest to pierwsza taka zapowiedź.
Elon Musk po raz kolejny przyciąga uwagę świata odważnymi deklaracjami na temat rewolucyjnej technologii transportowej. Podczas rozmowy z Joe Roganem, dyskusja w podcaście zeszła na temat mocno opóźnionego sportowego modelu Tesla Roadster. Musk stwierdził, że firma „zbliża się” do demonstracji prototypu. To właśnie wtedy padły słowa, które zelektryzowały media. Musk przywołał refleksję swojego przyjaciela, Petera Thiela (jeden z wiodących inwestorów Doliny Krzemowej, współtwórca PayPala), że „w przyszłości miały być latające samochody, ale ich nie mamy”. Po czym dodał: „Myślę, że jeśli Peter chce latający samochód, powinien móc go kupić”.
Nowy Roadster, którego pierwotna produkcja planowana była na 2020 r., opóźniany był co roku. Pierwsza generacja była produkowana w latach 2008-2012. Musk wydaje się jednak sugerować, że wieloletnie opóźnienie wynika z implementacji przełomowych rozwiązań. Zapowiedział, że nadchodzący pojazd będzie wyposażony w „szaloną technologię” i obiecał, że jego prezentacja będzie „niezapomniana”. Co więcej, podczas wywiadu porównał jego funkcje do arsenału agenta 007 z serii filmów o Jamesie Bondzie.
– Gdybyś wziął wszystkie samochody i je połączył, to (nowy projekt Tesli – red.) jest czymś bardziej szalonym – stwierdził Musk.
Czytaj więcej
Elon Musk kupił akcje Tesli o wartości 1 miliarda dolarów. Ten zakup to rzadkość – zarówno w przy...
Przekonuje przy tym, że „ma to szansę być najbardziej pamiętną premierą produktu w historii”. Kiedy Rogan dopytywał, czy pojazd faktycznie będzie latał, Musk odpowiedział wymijająco, by poczekać na demonstrację, rzucając jednocześnie pytanie: „Czy to w ogóle jest samochód?”.
Z jednej strony Elon Musk wskazuje, że premiera będzie jeszcze w tym roku, zaś z drugiej zastrzega, iż firma musi „upewnić się, że to działa”, wskazując na konieczność rygorystycznych testów bezpieczeństwa. Czy zatem można brać słowa miliardera na poważnie?
Eksperci twierdzą, że wizja Muska zakorzeniona jest w idei pojazdu, który mógłby potencjalnie ominąć tradycyjną infrastrukturę drogową, być może dzięki zdolnościom pionowego startu i lądowania (VTOL). Jednak droga do realizacji takiego projektu jest pełna wyzwań, głównie regulacyjnych. Kontrola ruchu lotniczego, licencje pilotów lub w pełni autonomiczne systemy to gigantyczne przeszkody logistyczne. Co więcej, konkurencja nie śpi. Firmy takie jak Joby Aviation czy Alef już poczyniły postępy w rozwoju samolotów VTOL na potrzeby miejskiej mobilności, a Joby prowadzi loty testowe dla usług powietrznych taksówek.
Czytaj więcej
Aircar 2 – znany pod tą nazwą pojazd, wyprodukowany u naszych południowych sąsiadów – potrafi zmi...
W sieci już pojawiły się opinie sceptyków, którzy bagatelizują zapowiedzi multimiliardera, wskazując, iż to „tylko gadanie”, a opowieści o latających Teslach już słyszeli wcześniej. Faktycznie, już krótko po prezentacji koncepcji w 2017 r. Musk mówił o dodaniu „pakietu SpaceX” z napędem na zimne powietrze (cold-air thruster). Taka technologia mogłaby drastycznie zwiększyć przyspieszenie i siłę docisku, a potencjalnie – jak wynika z patentów Tesli – nawet umożliwić „unoszenie się” pojazdu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Co pokaże Tesla jeszcze przed końcem tego roku? Elon Musk, w swoim stylu, nie mówi wprost i zostawia wiele niedopowiedzeń, ale media już obiegają liczne spekulacje. Wiele wskazuje na to, że miliarder zamierza zaprezentować latający samochód. Obietnice właściciela Tesli rozpalają emocje, ale eksperci je studzą, przypominając, że nie jest to pierwsza taka zapowiedź.
Nvidia przeszła do historii jako pierwsza spółka, która osiągnęła wycenę 5 bilionów dolarów. Ale to może być dop...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Nvidia przeszła w środę do historii jako pierwsza notowana spółka, która osiągnęła 5 bln wartości rynkowej. Kali...
Meta zwolni około 600 pracowników działu Superintelligence Labs zajmującego się sztuczną inteligencją. Koncern z...
Amazon planuje zautomatyzować nawet trzy czwarte pracy w magazynach i centrach logistycznych. W praktyce oznacza...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
OpenAI wchodzi na terytorium Google z nową przeglądarką Atlas, która ma wbudowanego ChatGPT i potrafi działać w...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas