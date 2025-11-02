Reklama

Elon Musk szykuje „najbardziej pamiętną premierę w historii”. Latająca Tesla?

Najbogatszy człowiek świata ponownie rozbudził wyobraźnię fanów technologii. Goszcząc w popularnym podcaście Joe Rogana, zasugerował, że jeszcze przed końcem roku świat zobaczy demonstrację prototypu nowej generacji Tesli.

Publikacja: 02.11.2025 10:59

Elon Musk snuje różne wizje szybkiego transportu. Jednym z rozwiązań może być latające auto

Elon Musk snuje różne wizje szybkiego transportu. Jednym z rozwiązań może być latające auto

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowatorskie technologie Elon Musk planuje zademonstrować w nowym prototypie Tesli?
  • Dlaczego obietnice dotyczące latających samochodów Muska budzą kontrowersje wśród ekspertów?
  • Jakie wyzwania regulacyjne stoją przed koncepcją pojazdów z możliwością pionowego startu i lądowania (VTOL)?

Co pokaże Tesla jeszcze przed końcem tego roku? Elon Musk, w swoim stylu, nie mówi wprost i zostawia wiele niedopowiedzeń, ale media już obiegają liczne spekulacje. Wiele wskazuje na to, że miliarder zamierza zaprezentować latający samochód. Obietnice właściciela Tesli rozpalają emocje, ale eksperci je studzą, przypominając, że nie jest to pierwsza taka zapowiedź.

Elon Musk spełni marzenie Petera Thiela?

Elon Musk po raz kolejny przyciąga uwagę świata odważnymi deklaracjami na temat rewolucyjnej technologii transportowej. Podczas rozmowy z Joe Roganem, dyskusja w podcaście zeszła na temat mocno opóźnionego sportowego modelu Tesla Roadster. Musk stwierdził, że firma „zbliża się” do demonstracji prototypu. To właśnie wtedy padły słowa, które zelektryzowały media. Musk przywołał refleksję swojego przyjaciela, Petera Thiela (jeden z wiodących inwestorów Doliny Krzemowej, współtwórca PayPala), że „w przyszłości miały być latające samochody, ale ich nie mamy”. Po czym dodał: „Myślę, że jeśli Peter chce latający samochód, powinien móc go kupić”.

Nowy Roadster, którego pierwotna produkcja planowana była na 2020 r., opóźniany był co roku. Pierwsza generacja była produkowana w latach 2008-2012. Musk wydaje się jednak sugerować, że wieloletnie opóźnienie wynika z implementacji przełomowych rozwiązań. Zapowiedział, że nadchodzący pojazd będzie wyposażony w „szaloną technologię” i obiecał, że jego prezentacja będzie „niezapomniana”. Co więcej, podczas wywiadu porównał jego funkcje do arsenału agenta 007 z serii filmów o Jamesie Bondzie.

– Gdybyś wziął wszystkie samochody i je połączył, to (nowy projekt Tesli – red.) jest czymś bardziej szalonym – stwierdził Musk.

Przekonuje przy tym, że „ma to szansę być najbardziej pamiętną premierą produktu w historii”. Kiedy Rogan dopytywał, czy pojazd faktycznie będzie latał, Musk odpowiedział wymijająco, by poczekać na demonstrację, rzucając jednocześnie pytanie: „Czy to w ogóle jest samochód?”.

„Pakiet SpaceX”, czy to tylko gadanie?

Z jednej strony Elon Musk wskazuje, że premiera będzie jeszcze w tym roku, zaś z drugiej zastrzega, iż firma musi „upewnić się, że to działa”, wskazując na konieczność rygorystycznych testów bezpieczeństwa. Czy zatem można brać słowa miliardera na poważnie?

Eksperci twierdzą, że wizja Muska zakorzeniona jest w idei pojazdu, który mógłby potencjalnie ominąć tradycyjną infrastrukturę drogową, być może dzięki zdolnościom pionowego startu i lądowania (VTOL). Jednak droga do realizacji takiego projektu jest pełna wyzwań, głównie regulacyjnych. Kontrola ruchu lotniczego, licencje pilotów lub w pełni autonomiczne systemy to gigantyczne przeszkody logistyczne. Co więcej, konkurencja nie śpi. Firmy takie jak Joby Aviation czy Alef już poczyniły postępy w rozwoju samolotów VTOL na potrzeby miejskiej mobilności, a Joby prowadzi loty testowe dla usług powietrznych taksówek.

W sieci już pojawiły się opinie sceptyków, którzy bagatelizują zapowiedzi multimiliardera, wskazując, iż to „tylko gadanie”, a opowieści o latających Teslach już słyszeli wcześniej. Faktycznie, już krótko po prezentacji koncepcji w 2017 r. Musk mówił o dodaniu „pakietu SpaceX” z napędem na zimne powietrze (cold-air thruster). Taka technologia mogłaby drastycznie zwiększyć przyspieszenie i siłę docisku, a potencjalnie – jak wynika z patentów Tesli – nawet umożliwić „unoszenie się” pojazdu.

tesla Elon Musk

Elon Musk spełni marzenie Petera Thiela?

