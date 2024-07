„Darmowy Netflix” wchodzi do Europy. Będzie ostra walka o widza

Przed przejęciem Foxa Tubi był niedostępny w Unii Europejskiej z powodu przepisów RODO. Firma jasno dała do zrozumienia, że zamierza ponownie uruchomić go w Wielkiej Brytanii około 2019 r. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają już dostęp do Channel 4 i ITVX. Ponadto chociaż brytyjska publiczność płaci za BBC poprzez roczną opłatę licencyjną, krajowa platforma strumieniowa nadawcy BBC iPlayer jest powszechnie uważana za usługę bez opłat, która nawet nie zawiera reklam. Następnie są globalne płatne usługi, które są popularne w Wielkiej Brytanii, w tym Netflix, Disney+ i Amazon Prime Video.

Zmiana po pandemii. Mniej widzów, ale więcej darmowych treści

Analitycy zwracają uwagę, że podczas gdy platformy streamingowe przeżywały rozkwit w czasie pandemii, od tego czasu nastąpił spadek liczby użytkowników, co spowodowało, że takie firmy, jak Netflix i Amazon, wprowadziły reklamy i wyższe opłaty abonamentowe.

– Tubi przeznaczyło ostatnią dekadę na doskonalenie podejścia do szerokiego, bezpłatnego streamingu w Ameryce Północnej i uważamy, że teraz jest idealny moment, aby wprowadzić ten przepis do brytyjskiej publiczności. Co najważniejsze, jesteśmy zobowiązani do słuchania tego, co rezonuje z brytyjskimi fanami i dostarczania im coraz więcej tego, czego chcą – powiedziała dyrektor generalna Tubi Anjali Sud.

Chociaż Tubi zniknęło z rynku UE w 2018 r., możliwe, że jego wejście do Wielkiej Brytanii jest preludium do ponownej próby podboju kontynentalnej Europy. Obecnie w wielu krajach UE nie ma tak dużej konkurencji dla bezpłatnych platform streamingowych opartych na reklamach. W całej UE rozporządzenie dotyczące przenośności z 2018 r. oznacza, że wszelkie treści przesyłane strumieniowo w jednym kraju powinny być dostępne we wszystkich krajach UE.

We Francji niektóre z najpopularniejszych platform to PlayTV, BFMTV, France 24, M6, TV5Monde i Arte. Istnieje również usługa subskrypcyjna France TV, która zapewnia dostęp do jeszcze większej liczby francuskich programów telewizyjnych. Hiszpania ma platformy streamingowe RTVA i DKISS dla swojej telewizji. W Niemczech, oprócz zwykłych usług streamingowych, Magenta TV dostarcza treści od krajowej firmy Telekom. Holandia szczyci się Videoland i NPO jako głównym nadawcą free-to-view. Włosi mogą uzyskać dostęp do swoich krajowych treści za pośrednictwem RaiPlay i Mediaset Infinity.