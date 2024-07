Elon Musk po zamachu ogłasza gigantyczne wsparcie finansowe dla Donalda Trumpa

Grupę America PAC wspierają finansowo także inni inwestorzy branży nowych technologii. Wśród darczyńców znajdują się między innymi bracia Cameron i Tyler Winklevoss, znani z inwestycji w kryptowaluty, a także z oskarżenia założyciela Facebooka Marka Zuckerberga o kradzież ich pomysłu na serwis społecznościowy. Wśród darczyńców jest także były dyrektor Tesli Antonio Gracias oraz Douglas Leone, partner w firmie private equity Sequoia Capital, która specjalizuje się w inwestowaniu w startupy technologiczne.

Ile darowizn otrzymał Donald Trump

America PAC, która w czerwcu zebrała 8,75 mln dol., ma zamiar koncentrować się na działaniach w tzw. swing states, czyli stanach, w których czasem w wyborach wygrywa kandydat Republikanów, a czasem - Demokratów. Będzie namawiać zwolenników Partii Republikańskiej do rejestrowania się jako wyborcy oraz do starania się o uzyskanie uprawnień do głosowania korespondencyjnego – informuje „Wall Street Journal".

Największą znaną dotąd darowizną na obecną kampanię wyborczą jest wpłata 50 mln dolarów przez Tima Mellona, spadkobiercy założycieli banku Mellon, na wsparcie kampanii Donalda Trumpa.

Jeszcze w marcu tego roku Elon Musk zapewniał, że nie będzie wspierał finansowo żadnego kandydata w wyborach prezydenckich. Jednak po sobotnim nieudanym zamachu na Trumpa zadeklarował publicznie wsparcie dla byłego prezydenta.