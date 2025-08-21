Gigantyczne pragnienie AI. Giganci trzymają to w tajemnicy

Aktualizacja: 21.08.2025 14:32 Publikacja: 21.08.2025 13:29
susza, woda, zbiornik wodny, klimat, hydrologia,
Sztuczna inteligencja pochłania ogromne ilości wody, której może zacząć brakować
Foto: Adobe Stock
Wiele mówi się o zapotrzebowaniu centrów danych AI na energię, tymczasem potężny jest też apetyt algorytmów na wodę. Jej zużycie drastycznie wzrasta, bo technologia ta wymaga chłodzenia. Jak boom na sztuczną inteligencję wpływa na globalne zasoby wodne?
Ekspansja AI ma swoją ukrytą cenę, płaconą w miliardach litrów słodkiej wody. Centra danych, będące sercem rewolucji AI, zużywają jej coraz więcej do chłodzenia potężnych serwerów. Jednocześnie firmy technologiczne, z nielicznymi wyjątkami, otaczają swoje operacje mgłą tajemnicy, co budzi rosnące obawy o stabilność lokalnych zasobów wodnych na całym świecie. Media za oceanem podają, iż gwałtowny rozwój AI sprawił, że centra danych dołączyły do dziesięciu najbardziej „wodochłonnych” sektorów amerykańskiej gospodarki – największe obiekty tego typu potrafią zużywać dziennie nawet 18,9 mln litrów wody, co odpowiada zapotrzebowaniu miasta liczącego do 50 tys. mieszkańców.
Czytaj więcej
Dynamiczny rozwój systemów sztucznej inteligencji wymaga budowy potężnych centrów danych. Lokalne...
To bezpośredni skutek ogromnej mocy obliczeniowej, jakiej wymagają złożone zadania AI – im intensywniej pracują serwery, tym więcej wody potrzeba do ich chłodzenia. Mimo skali problemu branża technologiczna niechętnie dzieli się danymi. Jak wynika z badań opublikowanych w sierpniu br., raportowanie jest dobrowolne i nieujednolicone, co tworzy poważne luki informacyjne. Próby uzyskania danych często kończą się niepowodzeniem, jak w Kolorado, gdzie firma Denver Water podjęła kroki prawne, by chronić tajemnice swoich klientów.
Nielicznymi wyjątkami w kwestii transparentności są Google i Meta. W 2023 r. centra danych Google zużyły globalnie ok. 23,1 mld litrów wody. W tym samym czasie obiekty Mety potrzebowały ok. 2,94 mld litrów. Dynamika wzrostu jest alarmująca – zużycie wody przez Microsoft wzrosło o 34 proc. w latach 2021-2022 (do prawie 6,43 mld l), a w przypadku Google o 22 proc.. Szacuje się, że sam ChatGPT może zużywać dziennie nawet 148,2 mln l wody. To tak, jakby bot każdego dnia wypijał wodę z niemal 60 basenów olimpijskich.
W odpowiedzi na rosnącą presję społeczną, liderzy branży IT zaczynają deklarować działania proekologiczne. Microsoft zapowiedział budowę centrum danych w technologii „zerowej ewaporacji”, co ma pozwolić zaoszczędzić 125 mln litrów wody rocznie na obiekt. Google zobowiązało się, że do 2030 r. „uzupełni” 120 proc. zużywanej przez siebie wody, a Amazon Web Services chce osiągnąć status: „pozytywny wodnie”. Problem polega jednak na tym, że centra danych potrzebują czystej, słodkiej wody, a do lokalnych systemów zwracają jej znikomą część. W przypadku Google aż 80 proc. pobranej wody bezpowrotnie wyparowuje w procesach chłodzenia.
Czytaj więcej
Giganci technologiczni chcą budowy reaktorów jądrowych, aby zasilać swoje centra danych i sztuczn...
Skutki tej ekspansji najmocniej odczuwają regiony z ograniczonymi zasobami. W Arizonie centra danych big-techów czerpią wodę z tych samych źródeł, o które walczą rolnicy i mieszkańcy pozbawieni dostępu do bieżącej wody. Rosnąca świadomość problemu prowadzi do realnych działań – w sierpniu 2025 r. rada miasta Tucson jednogłośnie odrzuciła projekt budowy centrum danych powiązanego z Amazonem, powołując się właśnie na obawy o zasoby wodne. Mimo to, jak pokazuje ankieta firmy Black & Veatch, ponad połowa przedsiębiorstw wodociągowych w USA wciąż nie uwzględnia boomu na centra danych w swoich długoterminowych planach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wiele mówi się o zapotrzebowaniu centrów danych AI na energię, tymczasem potężny jest też apetyt algorytmów na wodę. Jej zużycie drastycznie wzrasta, bo technologia ta wymaga chłodzenia. Jak boom na sztuczną inteligencję wpływa na globalne zasoby wodne?
W 2025 r. dojdzie do zmiany globalnego lidera na rynku chatbotów – prognozują specjaliści z platformy Kalshi AI,...
Akcje amerykańskich firm technologicznych zapikowały po ostrzeżeniach analityków MIT, którzy zauważyli, że wszec...
Coraz więcej osób na niższych stanowiskach traci pracę na rzecz botów. Szef AWS, platformy chmurowej koncernu Am...
Na pekińskim stadionie, gdzie jeszcze niedawno rywalizowali olimpijczycy, 500 maszyn biegało, kopało piłkę i zad...
Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie w ostatnim czasie nabrały tempa. Po spotkaniu z Władimirem Putinem na Ala...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas