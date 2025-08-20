Koniec dominacji ChatGPT? Eksperci wytypowali nowego króla AI

Aktualizacja: 20.08.2025 22:38 Publikacja: 20.08.2025 21:42
Chatgpt podgryzany jest przez inne boty AI. I traci przewagę
Foto: Bloomberg
Mogło się wydawać, że na rynku generatywnych narzędzi AI bot od OpenAI jest nie do pobicia. Jak się okazuje jednak, jeszcze w tym roku ChatGPT może stracić swoją wiodącą pozycję na rzecz Gemini. System od Google to faworyt inwestorów. Ci stawiają miliony na zmianę lidera.
Era niekwestionowanej dominacji ChatGPT może dobiegać końca. Tak przynajmniej sugerują dane z rynków predykcyjnych, które stają się nowym barometrem w wyścigu zbrojeń sztucznej inteligencji. Na platformie Kalshi AI aż 57 proc. obstawiających wierzy, że to Gemini od Google zdobędzie tytuł najlepszego modelu AI. Ten zaskakujący zwrot akcji w branży miałby nastąpić jeszcze w tym roku.
Przewaga Gemini na giełdzie prognostycznej Kalshi nie jest przypadkiem. Google w ostatnich miesiącach zintensyfikowało strategiczne aktualizacje, które przykuły uwagę inwestorów. 15 sierpnia koncern z Mountain View zaprezentował serię innowacji: tryb „storybook” do tworzenia opowieści, ulepszony model rozumowania oraz tymczasowe konwersacje mające chronić prywatność użytkowników. Reakcja była natychmiastowa – w ciągu zaledwie doby „poparcie” dla Gemini skoczyło z 48 do 57 proc.
Impuls ten wzmocniła premiera Gemini 2.5, reklamowanego jako „myśląca” AI, zdolna do głębokiej analizy problemu przed udzieleniem odpowiedzi. Jego potężne możliwości przetwarzania (od 1 do 2 milionów tokenów) oraz rozszerzona multimodalność (tekst, obraz, audio, wideo, kod) czynią go niezwykle atrakcyjnym dla deweloperów i firm poszukujących wydajności. Techniczną doskonałość potwierdzają rankingi – pierwsze miejsce w preferencjach użytkowników według LMArena i wysoki wynik 63,8 proc. w teście kodowania SWE-Bench Verified.
Pozytywny dla Gemini obraz kontrastuje z problemami OpenAI, gdzie kontrowersyjna premiera ChatGPT-5 wywołała falę krytyki, zmuszając Sama Altmana do publicznej obrony produktu przed coraz bardziej sceptyczną społecznością. Ale potykają się też inni. Przykład? Grok, model od xAI, który przechodzi burzliwy okres – oskarżenia o stronniczość polityczną i skandaliczne wpisy, w których model miał rzekomo chwalić Adolfa Hitlera, poważnie nadszarpnęły zaufanie. W efekcie jego notowania na Kalshi spadły z 18,8 do zaledwie 15 proc. (ChatGPT, mimo spadku w prognozach, wciąż utrzymuje solidną pozycję z 43 proc. udziałów w rynku).
Analitycy spodziewają się, że w branży może jeszcze sporo namieszać chiński DeepSeek, którego wyspecjalizowany w matematyce model Prover 2 już zanotował spektakularny wzrost popularności o 195 proc., na nowo definiując układ sił w sektorze. O tym, kto finalnie okaże się zwycięzcą 2025 r. w tym wyścigu AI, przekonamy się za parę miesięcy, a wynik, niewątpliwie, zostanie zweryfikowany przez platformę LM Arena. Już dziś wolumen obrotu na tym rynku sięga 7,4 mln dol., co pokazuje, jak poważnie traktowane są te finansowe prognozy.
