Koniec dominacji ChatGPT? Eksperci wytypowali nowego króla AI

Mogło się wydawać, że na rynku generatywnych narzędzi AI bot od OpenAI jest nie do pobicia. Jak się okazuje jednak, jeszcze w tym roku ChatGPT może stracić swoją wiodącą pozycję na rzecz Gemini. System od Google to faworyt inwestorów. Ci stawiają miliony na zmianę lidera.

Gemini wygra z ChatGPT?

Era niekwestionowanej dominacji ChatGPT może dobiegać końca. Tak przynajmniej sugerują dane z rynków predykcyjnych, które stają się nowym barometrem w wyścigu zbrojeń sztucznej inteligencji. Na platformie Kalshi AI aż 57 proc. obstawiających wierzy, że to Gemini od Google zdobędzie tytuł najlepszego modelu AI. Ten zaskakujący zwrot akcji w branży miałby nastąpić jeszcze w tym roku.

Przewaga Gemini na giełdzie prognostycznej Kalshi nie jest przypadkiem. Google w ostatnich miesiącach zintensyfikowało strategiczne aktualizacje, które przykuły uwagę inwestorów. 15 sierpnia koncern z Mountain View zaprezentował serię innowacji: tryb „storybook” do tworzenia opowieści, ulepszony model rozumowania oraz tymczasowe konwersacje mające chronić prywatność użytkowników. Reakcja była natychmiastowa – w ciągu zaledwie doby „poparcie” dla Gemini skoczyło z 48 do 57 proc.

Impuls ten wzmocniła premiera Gemini 2.5, reklamowanego jako „myśląca” AI, zdolna do głębokiej analizy problemu przed udzieleniem odpowiedzi. Jego potężne możliwości przetwarzania (od 1 do 2 milionów tokenów) oraz rozszerzona multimodalność (tekst, obraz, audio, wideo, kod) czynią go niezwykle atrakcyjnym dla deweloperów i firm poszukujących wydajności. Techniczną doskonałość potwierdzają rankingi – pierwsze miejsce w preferencjach użytkowników według LMArena i wysoki wynik 63,8 proc. w teście kodowania SWE-Bench Verified.