„Raport mniejszości" w Argentynie. Algorytmy AI przewidzą przestępstwo

Czy AI Javiera Milei naruszy prawo?

Amnesty International ostrzega, że posunięcie to może naruszać prawa człowieka. - Szeroko zakrojony nadzór wpływa na wolność wypowiedzi, ponieważ zachęca ludzi do autocenzury lub powstrzymywania się od dzielenia się swoimi pomysłami lub krytyką, jeśli podejrzewają, że wszystko, co komentują, publikują lub publikują, jest monitorowane przez siły bezpieczeństwa – powiedziała Mariela Belski, dyrektor wykonawczy Amnesty International Argentina.

W międzyczasie Argentyńskie Centrum Studiów nad Wolnością Wypowiedzi i Dostępem do Informacji stwierdziło, że takie technologie były historycznie wykorzystywane do profilowania naukowców, dziennikarzy, polityków i aktywistów, co bez nadzoru zagraża prywatności.

Milei, skrajnie prawicowy libertarianin, doszedł do władzy pod koniec zeszłego roku i obiecał stanowczą odpowiedź na walkę z przestępczością. Według Centrum Studiów Prawnych i Społecznych jego minister bezpieczeństwa Patricia Bullrich podobno stara się odtworzyć kontrowersyjny model więziennictwa w Salwadorze, podczas gdy administracja zmierza w kierunku militaryzacji polityki bezpieczeństwa. Rząd również rozprawił się z protestami, a policja antyterrorystyczna niedawno użyła gazu łzawiącego i gumowych kul do demonstrantów z bliskiej odległości, a urzędnicy grozili ukaraniem rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na marsze.

Mroczna historia Argentyny

Najnowszy środek wywołał szczególnie silną reakcję w kraju o mrocznej historii represji państwowych. Szacuje się, że 30 tys. osób zaginęło podczas brutalnej dyktatury w latach 1976–1983, niektórzy zostali wyrzuceni żywcem z samolotów w tak zwanych lotach śmierci. Tysiące osób zostało również torturowanych, a setki dzieci porwanych.