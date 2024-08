Mike Lynch naraził HP na miliardy strat. Kim był biznesmen, którego ciało wyłowiono?

Kim był Mike Lynch

Mike Lynch urodził się w 1965 r. w Ilford, we wschodnim Londynie. Studiował w University of Cambridge nauki przyrodnicze. Brylował w elektronice, matematyce i biologii. Po studiach zrobił doktorat z przetwarzania sygnałów i komunikacji. Jak podaje CNBC, w szczytowym okresie swojej kariery cieszył się dużym wpływem na brytyjski rynek technologiczny. To wówczas media nadały mu przydomek brytyjskiego Billa Gatesa.

Był współzałożycielem Invoke Capital, firmy venture capital, która inwestowała w innowacyjne spółki. Współpracował m.in. z Darktrace, firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem, czy start-upem Luminance, tworzącym oprogramowanie dla prawników. Oba podmioty wsparł znaczącymi sumami pieniędzy. Lynch swego czasu był ponadto członkiem zarządu stacji telewizyjnej BBC, czy doradcą brytyjskiego rządu w Council for Science Technology.

Historia Autonomy z pewnością nie jest jednak chlubą w życiorysie Lyncha. Akwizycję przez HP eksperci uznali za jedno z najbardziej nieudanych przejęć w historii. Brytyjskie media podają, że przychody spółki zaczęły spadać zaraz po transakcji, co skłoniło do wszczęcia wewnętrznego dochodzenia w HP. To wtedy odkryto oznaki „dawnej kreatywnej księgowości w Autonomy”. Portal CIO pisze, iż amerykański koncern stwierdził, że zamiast sprzedawać oprogramowanie klientom, Autonomy sprzedawało im sprzęt ze stratą, a następnie księgowało sprzedaż jako przychody z licencji na oprogramowanie.