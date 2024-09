Elon Musk podał, kiedy ludzie wylądują na Marsie. To już zaskakująco blisko

"Zapisał się do obozu Tuska". Mariusz Błaszczak atakuje Marcina Mastalerka

Po decyzji PKW sympatycy wpłacili na konto PiS ok. 5 mln zł. Szef klubu partii Mariusz Błaszczak ocenił, że w obecnej sytuacji to kwota niewystarczająca. W rozmowie z Polsat News były wicepremier skrytykował też szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka, zarzucając mu, że "zapisał się do obozu Tuska".