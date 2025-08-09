Reklama

Wojna w AI. Musk atakuje nowy ChatGPT: „Grok 4 jest lepszy – i to o lata świetlne”

Kontrowersyjny miliarder nie ukrywa swojej niechęci wobec OpenAI i wspierającego tę firmę finansowo Microsoftu. Przy okazji ogłoszenia przez tę firmę nowego modelu ChatGPT określanego jako GPT-5 dał upust swojej frustracji.

Publikacja: 09.08.2025 09:57

Elon Musk jest zaniepokojony rozwojem ChatGPT, który rywalizuje z jego modelem AI Grok. Przekonuje,

Elon Musk jest zaniepokojony rozwojem ChatGPT, który rywalizuje z jego modelem AI Grok. Przekonuje, że ten ostatni jest lepszy

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

GPT-5 to najnowszy model generatywnej sztucznej inteligencji od OpenAI, który właśnie debiutuje na rynku. Firma kierowana przez Sama Altmana udostępniła nowe narzędzie 700 mln swoich użytkowników i oznajmiła, że zaawansowany system wygrywa z konkurencją na wielu polach. Te deklaracje stały się iskrą zapalną dla kolejnej odsłony ostrej rywalizacji na szczycie branży technologicznej. Elon Musk, lider xAI, przypuścił w mediach społecznościowych zaciekły atak na OpenAI i Microsoft. Stwierdził, że Grok 4, stworzony przez jego xAI, a dostępny już od tygodni, przewyższa możliwościami najnowsze dzieło Altmana.

Wojna na benchmarki. Kto lepszy – ChatGPT czy Grok?

Bezpośrednio po ogłoszeniu przez szefa Microsoftu Satyę Nadellę, że GPT-5 jest integrowany z platformami takimi jak Microsoft 365 Copilot, Musk odpowiedział na platformie X prowokacyjnym wpisem: „OpenAI pożre Microsoft żywcem”. Była to riposta na słowa Nadelli, który chwalił GPT-5 jako „najbardziej wydajny model jak dotąd”. Musk nie poprzestał na tym, twierdząc, że Grok 4 Heavy, czyli model premium od xAI, był inteligentniejszy od GPT-5 już dwa tygodnie przed jego premierą, a obecnie jego przewaga jest jeszcze większa. Swoje tezy miliarder wsparł opiniami użytkowników, którzy mieli faworyzować jego produkt. Na dowód przytoczono też dane, według których Grok 4 osiągnął 15,9 proc. w teście Arc-AGI2, podczas gdy GPT-5 uzyskał tylko 9,9 proc. (należy jednak zaznaczyć, że praktyczne znaczenie tych konkretnych wskaźników jest wciąż przedmiotem debaty wśród badaczy AI).

Riposta Nadelli była stonowana; stwierdził nawet, że „z ekscytacją czeka na możliwość wprowadzenia Groka 4, a w przyszłości Groka 5, na platformę Azure”.

Obecna konfrontacja to kolejny rozdział narastającej rywalizacji między Muskiem a Samem Altmanem. Konflikt ma głębokie korzenie – Musk był współzałożycielem OpenAI w 2015 r., jednak opuścił organizację parę lat później. W ostatnich miesiącach spór przeniósł się na sale sądowe w związku z zarzutami Muska, że OpenAI odeszło od swojej pierwotnej misji nonprofit. Teraz batalia toczy się publicznie, na platformach społecznościowych i poprzez porównania wyników wydajnościowych.

Nadchodzi Grok 5?

Elon Musk, pewny swojej pozycji, już zapowiada, że xAI wyda model Grok 5. Ten miałby rozłożyć konkurentów na łopatki. Co ciekawe, multimiliarder przekonuje, że nastąpi to jeszcze przed końcem tego roku. W mediach społecznościowych już zaznaczył, że będzie on „miażdżąco dobry”.

GPT-5 jest już dostępny, także w wersji darmowej. OpenAI opisuje go jako model o znacznie ulepszonych zdolnościach w zakresie rozumowania, kodowania oraz z poprawionymi funkcjami bezpieczeństwa w stosunku do poprzedników. – To najlepszy model na świecie – przekonywał podczas czwartkowej premiery Altman.

Jak twierdził, GPT-5 ma „na nowo zdefiniować interakcję człowieka z maszyną”. Według słów dyrektora generalnego OpenAI, przeskok z GPT-4 na GPT-5 jest ogromny. Wskazuje, iż GPT-3 przypominało rozmowę z licealistą, a GPT-4 było jak rozmowa ze studentem. Teraz GPT-5 to pierwsze doświadczenie, które naprawdę przypomina rozmowę z ekspertem na poziomie doktorskim.

Źródło: rp.pl

Osoby Technologie Sztuczna Inteligencja Elon Musk ChatGPT OpenAI

e-Wydanie