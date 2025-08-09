Wojna w AI. Musk atakuje nowy ChatGPT: „Grok 4 jest lepszy – i to o lata świetlne”

GPT-5 to najnowszy model generatywnej sztucznej inteligencji od OpenAI, który właśnie debiutuje na rynku. Firma kierowana przez Sama Altmana udostępniła nowe narzędzie 700 mln swoich użytkowników i oznajmiła, że zaawansowany system wygrywa z konkurencją na wielu polach. Te deklaracje stały się iskrą zapalną dla kolejnej odsłony ostrej rywalizacji na szczycie branży technologicznej. Elon Musk, lider xAI, przypuścił w mediach społecznościowych zaciekły atak na OpenAI i Microsoft. Stwierdził, że Grok 4, stworzony przez jego xAI, a dostępny już od tygodni, przewyższa możliwościami najnowsze dzieło Altmana.

Wojna na benchmarki. Kto lepszy – ChatGPT czy Grok?

Bezpośrednio po ogłoszeniu przez szefa Microsoftu Satyę Nadellę, że GPT-5 jest integrowany z platformami takimi jak Microsoft 365 Copilot, Musk odpowiedział na platformie X prowokacyjnym wpisem: „OpenAI pożre Microsoft żywcem”. Była to riposta na słowa Nadelli, który chwalił GPT-5 jako „najbardziej wydajny model jak dotąd”. Musk nie poprzestał na tym, twierdząc, że Grok 4 Heavy, czyli model premium od xAI, był inteligentniejszy od GPT-5 już dwa tygodnie przed jego premierą, a obecnie jego przewaga jest jeszcze większa. Swoje tezy miliarder wsparł opiniami użytkowników, którzy mieli faworyzować jego produkt. Na dowód przytoczono też dane, według których Grok 4 osiągnął 15,9 proc. w teście Arc-AGI2, podczas gdy GPT-5 uzyskał tylko 9,9 proc. (należy jednak zaznaczyć, że praktyczne znaczenie tych konkretnych wskaźników jest wciąż przedmiotem debaty wśród badaczy AI).

Riposta Nadelli była stonowana; stwierdził nawet, że „z ekscytacją czeka na możliwość wprowadzenia Groka 4, a w przyszłości Groka 5, na platformę Azure”.

Obecna konfrontacja to kolejny rozdział narastającej rywalizacji między Muskiem a Samem Altmanem. Konflikt ma głębokie korzenie – Musk był współzałożycielem OpenAI w 2015 r., jednak opuścił organizację parę lat później. W ostatnich miesiącach spór przeniósł się na sale sądowe w związku z zarzutami Muska, że OpenAI odeszło od swojej pierwotnej misji nonprofit. Teraz batalia toczy się publicznie, na platformach społecznościowych i poprzez porównania wyników wydajnościowych.