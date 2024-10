Słaba sprzedaż iPhone'a 16. Apple wciąż pokłada nadzieję w świętach

Apple może zacząć się martwić także o to, na które telefony z oferty iPhone'a 16 zdecydują się konsumenci, biorąc pod uwagę, że ulepszenia standardowych urządzeń sprawiają, że są one pod wieloma względami porównywalne z modelami Pro. Analitycy twierdzą, że popyt na tańsze urządzenia iPhone 16 i iPhone 16 Plus wydaje się być większy niż na Pro i Pro Max, co może mieć wpływ na średnią cenę sprzedaży i ogólne przychody ze sprzedaży iPhone'a.

Czytaj więcej Gadżety Nowe iPhone’y w Polsce mocno potaniały. Jest ważny powód Premiera iPhone’a 16 przykuła nie tylko uwagę fanów marki. Nowe smartfony są w tym roku nie tylko wyjątkowe z uwagi m.in. na zaszytą w nich sztuczną inteligencję, ale również ze względu na obniżone ceny.

Według Kuo, w pierwszym weekendzie przedsprzedaży Apple sprzedało 9,8 miliona iPhone'ów 16 Pro i 17,1 miliona iPhone'ów 16 Pro Max, co oznacza spadek odpowiednio o 27 proc. i 16 proc. rok do roku (w porównaniu z iPhone'm 15). Dla porównania, sprzedaż standardowego iPhone'a 16 i Plus wzrosła nieznacznie w porównaniu z iPhone'em 15.

Dlaczego klienci wybierają tańsze modele iPhone'a 16?

Problem polega, jak powiedział Zino, na tym, że podstawowe modele iPhone'a mogą być po prostu zbyt dobre. - Biorąc pod uwagę, że jest to w dużej mierze cykl aktualizacji oprogramowania, obawiam się, że sprzedaż tańszego iPhone'a 16 była większa niż droższego urządzenia - wyjaśnia Angelo Zino.

Kuo poinformował na blogu również o krótszym czasie realizacji dostaw modeli iPhone 16 Pro. To 1–2 tygodnie dla iPhone 16 Pro podczas pierwszego weekendu przedsprzedaży, w porównaniu z iPhone'm 15, na który klienci czekali 3–4 tygodnie. Jego zdaniem wysoko cenione funkcje AI producenta iPhone’a nie są jeszcze dostępne na urządzeniach. Mają zacząć być wdrażane w wersji beta w przyszłym miesiącu wraz z nowym systemem iOS 18.1.