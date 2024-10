Chalitow przypomniał, że system operacyjny Android „nie jest rosyjski" i „niezależny technologicznie”. „Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, na tym świecie wszystko może się zdarzyć. Dlatego, ogólnie rzecz biorąc, w razie potrzeby zarówno usługi YouTube, jak i telefony z systemem Android, mogą zamienić się, może nie w dynię, ale nasi użytkownicy mogą napotkać pewne trudności” – podsumował, siląc się na dowcip, rosyjski menadżer.

Reżim Putina od agresji na Ukrainę po kolei blokuje swoim obywatelom dostęp do zachodnich serwisów i usług internetowych. Obecnie jedynym dostępnym Rosjanom sposobem komunikacji w sieci jest rodzimy komunikator Telegram.

Kreml kłamie w sprawie Google

W lipcu tego roku Rostelecom ogłosił, że pojawiły się „problemy techniczne” z działaniem sprzętu Google w Rosji. W związku z tym państwowe przedsiębiorstwo ostrzegło przed możliwym gwałtownym spadkiem szybkości ładowania filmów w serwisie YouTube. Później Roskomnadzor (państwowy nadzór telekomunikacyjny Rosji) zaczął spowalniać YouTube. Aleksander Chinsztejn, szef komisji Dumy ds. polityki Informacyjnej, przyznał, że taka decyzja została podjęta w odpowiedzi na „naruszenie rosyjskiego ustawodawstwa”.

Po tym ministerstwo rozwoju cyfrowego Rosji poinformowało, że to Google ograniczył tworzenie nowych kont w swoich usługach dla użytkowników z Rosji. Agencja twierdziła, że ​​firma zaprzestała wysyłania kodów do rejestracji kont na rosyjskie numery komórkowe. Rosyjskim użytkownikom usług Google zalecono utworzenie kopii zapasowych swoich danych i przejście na platformy krajowe.

To nie była jednak prawda – i to nie Amerykanie utrudniali działanie wyszukiwarki. Google zaprzeczał problemom ze sprzętem w Rosji, a także obiecał wsparcie bezpłatnych usług firmy dla Rosjan. Korporacja zauważyła, że ​​jest świadoma problemów użytkowników w Rosji i stara się je rozwiązać. Wcześniej – przed wystąpieniem problemów – nie zgodziła się na wymagane przez reżim udostępnienie rosyjskim służbom dostępu do danych rosyjskich użytkowników.

Teraz wygląda na to, że rosyjski reżim podjął już decyzję o całkowitej blokadzie Google w Rosji.