Słynny miliarder i podróżnik poleci w rekordowy lot balonem. A po nim bogaci turyści

Czytaj więcej Technologie Zabiorą turystów na wysokość 30 km. Balony zastąpią też satelity World View, firma opracowująca balony stratosferyczne do obserwacji Ziemi zmierza na giełdę po duże pieniądze. To konkurencja dla satelitów, ale i rewolucja w turystyce.

Już przed rokiem Space Perspective przeprowadziła swój pierwszy pełny lot testowy, korzystając z kapsuły bez załogi o nazwie Excelsior. Wszystko poszło dobrze podczas tej misji, która odbyła się na tej samej trasie, na jakiej będą przeprowadzane loty turystyczne. Obecnie kapsuła przechodzi kolejne testy, a w przygotowaniach start-up wspierają byli inżynierowie NASA i SpaceX. Mimo wysokiej ceny biletu, wynoszącej 125 tysięcy dolarów, zainteresowanych nie brakuje. Według firmy ponad 1800 osób zarezerwowało już miejsce na pokładzie statku.

Konkurentem Space Perspective będzie firma World View z Austin w Texasie, której kapsuła ma pomieścić nawet dziesięć osób. Swój projekt rozwija od 2021 roku. Bilet kosztuje mniej, bo 50 tysięcy dolarów, a chętni płacą na razie kaucję w wysokości 500 dolarów. Co ciekawe, firma ta chce wysyłać w stratosferę balony nie tylko w celach turystycznych. Zaopatrzone w odpowiednie urządzenia mogłyby one zastąpić satelity.

Balon czy samolot kosmiczny

Loty takich kapsuł mogą być konkurencją rozwijającej się branży lotów suborbitalnych. Podróże samolotem kosmicznym oferują obecnie dwie firmy: Virgin Galactic Richarda Bransona i Blue Origin Jeffa Bezosa, założyciela Amazona. Ich usługi są zdecydowanie droższe. Virgin Galactic pobierała za pierwsze loty swoim pojazdem zabierającym sześciu pasażerów po 200–250 tysięcy dolarów, ale teraz to już 450 tysięcy dolarów za raptem kilka godzin przebywania w stanie nieważkości. Pojazd Unity uwolniony ze statku-matki leci z prędkością naddźwiękową do wysokości około 80–89 km, wtedy przez 6 minut załoga znajduje się w stanie nieważkości, następnie szybując schodzi z powrotem do portu kosmicznego. Pasażerowie są zobowiązani do podpisania dokumentu przed lotem i zaakceptowania ryzyka i braku rządowych regulacji dotyczących turystyki kosmicznej. Virgin Galactic pracuje teraz nad nową generacją samolotów kosmicznych Delta, zabierających więcej pasażerów i z większą częstotliwością. Wejdą do służby w 2026 roku.

Konkurencyjna firma Blue Origin nie opublikowała jeszcze cen biletów i na razie odbyła tylko jeden lot załogowy w 2021 roku. Obecnie testuje nową kapsułę, która odbyła dwa loty bezzałogowe na granicę kosmosu.