Twórca ChatGPT rzuca wyzwanie Google i Microsoftowi. Uruchamia wyjątkową wyszukiwarkę

Jak wynika z wpisu na blogu Open AI, wszyscy użytkownicy ChatGPT Plus i Team, a także członkowie listy oczekujących SearchGPT będą mogli uzyskać dostęp do wyszukiwania ChatGPT od czwartku. Użytkownicy ChatGPT Enterprise i Edu uzyskają dostęp w ciągu najbliższych kilku tygodni, a produkt zostanie udostępniony użytkownikom bezpłatnej wersji ChatGPT „w nadchodzących miesiącach” – twierdzi OpenAI.

Open AI ma pieniądze na ekspansję

OpenAI zakończyło swoją ostatnią rundę finansowania na początku tego miesiąca wyceną na 157 miliardów dolarów, w tym 6,6 miliarda dolarów, które firma zebrała od szerokiej gamy firm inwestycyjnych i firm big tech. Otrzymało także odnawialną linię kredytową o wartości 4 miliardów dolarów, co zwiększyło jego łączną płynność do ponad 10 miliardów dolarów. OpenAI spodziewa się w tym roku strat wynoszących około 5 miliardów dolarów przy przychodach wynoszących 3,7 miliarda dolarów - potwierdziło we wrześniu CNBC w rozmowie z osobą zaznajomioną z sytuacją.

W ostatnich miesiącach OpenAI spotkało się z pewnymi kontrowersjami wokół zbliżającego się przejścia do struktury nastawionej na zysk, a także szeregu odejść na stanowiskach kierowniczych. Jan Leike, były lider zespołu ds. bezpieczeństwa w firmie, napisał w serwisie X, rezygnując z pracy, że „kultura i procesy bezpieczeństwa zeszły na dalszy plan w firmie na rzecz błyszczących produktów”.