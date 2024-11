Latające samochody wyjeżdżają na drogi. Ruszyła budowa wielkiej fabryki

Czytaj więcej Technologie To ma być prawdziwe latające auto. Tysiące zamówień i Elon Musk Firma Alef Aeronautics, w zaledwie kilkanaście dni po premierze swojego pojazdu otrzymała w przedsprzedaży zamówienia o wartości 850 mln dol. Firma przekonuje, że będzie to prawdziwy latający samochód, jeżdżący też po drogach, a nie pasażerski dron.

Firma ta w październiku zaprezentowała swój prototyp latającego samochodu. Auto, które na razie jest w fazie rozwoju, z powodzeniem pokonało dystans testowy wynoszący 80 km. W praktyce pojazd składa się z trzech niezależnych modułów, które można zintegrować – skrzydeł z wirnikami, „inteligentnego kokpitu” oraz podwozia. Maszyna od Chery może przełączać się między autonomicznym trybem latania i autonomicznym trybem jazdy lądowej. Zaprojektowano ją do krótkodystansowych dojazdów do pracy w obszarach miejskich. Na pokład zabiera dwie osoby, może startować i lądować pionowo, wznosząc się na wysokość do 1000 m. Według twórców tego projektu maksymalna prędkość lotu to 120 km/h, a czas lotu – ok. 40 minut.

Własne projekty latających aut mają także motoryzacyjne koncerny z Chin: GAC, SAIC i Geely, a także japońska Toyota, współpracująca z amerykańską spółką Joby Aviation. W Europie z kolei takie pojazdy mają pod górkę, o czym świadczy sytuacja niemieckiego Lilium. Firma wpadła w kłopoty z niewypłacalnością