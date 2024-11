Revolut uruchomił płatności Blikiem. Polska platforma wychodzi w świat

Brytyjska platforma Revolut dodała właśnie opcję dokonywania płatności Blikiem. Ta znana nad Wisłą metoda płacenia ma z jednej strony wzmocnić pozycję samego Revoluta, który ma ambicję stać się jednym z wiodących banków w naszym kraju, zaś z drugiej sojusz obu firm otworzy Blikowi szerzej drzwi do międzynarodowej ekspansji.

Ilu klientów ma Revolut w Polsce?

Revolut, który ma ponad 4 mln polskich klientów, dzięki nowej funkcjonalności pozwoli użytkownikom szybko i bezpiecznie płacić w internecie, ale również w sklepach stacjonarnych, a także wypłacać pieniądze z bankomatów. Platforma, mająca na świecie przeszło 45 mln klientów, do tej pory korzystała z takich metod płatności jak Apple Pay czy Google Pay. Użytkownicy mogli sięgać także po jednorazowe karty wirtualne Revolut. – Chcemy aby nasza globalna oferta zawierała w sobie również cenione i powszechnie używane lokalne rozwiązania, takie jak Blik – argumentuje Michał Szczotka, manager ds. alternatywnych metod płatności w Revolut.

Jak skorzystać z Blika na Revolucie? Jak wyjaśnia Szczotka, aby skorzystać z 6-cyfrowego kodu Blik należy zaktualizować i otworzyć aplikację Revolut, wybrać polską walutę, skierować się do sekcji Blik i wygenerować kod. W Polsce wśród klientów bankowych aplikacji mobilnych na koniec II kwartału br. z Blika aktywnie korzystało ok. 17 mln użytkowników (dostęp do tej metody płatności mają już klienci wszystkich banków nad Wisłą). Co ważne, fani Revoluta mogą Blikiem regulować rachunki w polskim e-commerce, ale także w coraz większej liczbie zagranicznych platform zakupowych, w terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych, a także wypłacać gotówkę z ponad 20 tys. bankomatów w całym kraju.

Gdzie działa Revolut i co oferuje klientom?

Revolut poza Blikiem otwiera również lokalne metody płatności w innych krajach – np. w Holandii to Tikkie, a Bizum w Hiszpanii. David Tirado, wiceprezes Revoluta, przyznaje, że Blik to jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji na platformie. – Klienci o nią prosili – potwierdza. I zaznacza, że Polska to trzeci największy rynek dla brytyjskiej firmy w Europie, biorąc pod uwagę liczbę klientów.