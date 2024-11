Trump i Musk oglądali razem start Starshipa. Nie wszystko poszło jak zaplanowano

„Nauka wyciągnięta z tych i kolejnych testów sprawi, że cały system statku kosmicznego będzie coraz bardziej niezawodny, w miarę jak będziemy zbliżać się do pełnej i szybkiej możliwości jego ponownego użycia” – stwierdziła SpaceX w oświadczeniu.

Misję Starshipa oglądał osobiście prezydent elekt Donald Trump w towarzystwie założyciela SpaceX Elona Muska, który poparł go w wyborach. Obecność prezydenta elekta jest kolejnym sygnałem rosnącej roli, jaką Musk odegra w nowej administracji prezydenckiej, w której będzie szefem „Departamentu Efektywności Rządu” wraz z przedsiębiorcą i politykiem Vivekiem Ramaswamyem. Ma on ograniczyć liczbę przepisów, biurokrację i przyczynić się do cięcia wydatków i ograniczenia marnotrawstwa.

Na świetnych relacjach Muska z Trumpem może zyskać SpaceX, który od 2008 roku otrzymał 19 miliardów dolarów od rządu federalnego. Można się spodziewać lepszej współpracy z Federalną Agencją ds. Lotnictwa, która udziela zgody na starty rakiet.



Elon Musk w towarzystwie Donalda Trumpa w centrum kierowania lotem Brandon Bell/Reuters

Co dalej ze Starshipem?

W trakcie jednej z kolejnych misji – na wiosnę 2025 roku ma dojść do próby tankowania w kosmosie. To kluczowa operacja, która ma zmniejszyć koszt misji księżycowej i w dalszej przyszłości marsjańskiej. Już w 2026 roku megarakiety Elona Muska mają startować w kosmos nawet co dwa tygodnie, początkowo wynosząc na orbitę ogromne ilości satelitów. Rakieta może zabrać 100 ton ładunku, a w przygotowaniu jest jeszcze większa wersja ze 150-tonowym udźwigiem.