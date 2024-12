Amerykańskie chipy „nie są już bezpieczne”. Zaostrza się konflikt Chin z USA

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedział, że USA podejmą niezbędne kroki, aby zapobiec dalszym "działaniom przymusu" ze strony Chin i kontynuować wysiłki na rzecz dywersyfikacji łańcuchów dostaw z dala od tego kraju.

Internet Society of China wezwało krajowe firmy do dokładnego przemyślenia zakupu amerykańskich chipów i rozszerzenia współpracy z producentami chipów z innych krajów i regionów niż USA. Zachęcało także krajowe firmy do „proaktywnego” korzystania z chipów produkowanych zarówno przez chińskie przedsiębiorstwa, jak i zagraniczne firmy działające w Chinach – pisze Reuters.



Kontrole eksportu chipów przez USA wyrządziły „znaczne szkody” dla zdrowia i rozwoju chińskiego przemysłu internetowego – dodano. Firmy objęte ograniczeniami stwierdziły, że dzięki lokalizacji produkcji będą w stanie kontynuować działalność.

China Association of Communication Enterprises oświadczyło, że nie uważa już amerykańskich produktów chipowych za niezawodne czy bezpieczne i wezwało chiński rząd do zbadania bezpieczeństwa łańcucha dostaw kluczowej infrastruktury informacyjnej kraju.

Reuters przypomina, że w zeszłym roku amerykański producent pamięci Micron stał się obiektem przeglądu w zakresie cyberbezpieczeństwa, niedługo po wprowadzeniu przez USA ograniczeń eksportowych na technologię produkcji chipów do Chin. W efekcie Pekin zakazał Micronowi sprzedaży swoich chipów kluczowym krajowym sektorom. Intel również znalazł się pod lupą. W październiku inna wpływowa grupa branżowa, Cybersecurity Association of China, wezwała do przeglądu bezpieczeństwa produktów Intela, twierdząc, że amerykański producent chipów „nieustannie szkodził” bezpieczeństwu narodowemu i interesom kraju.