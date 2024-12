Unijne regulacje najwyraźniej nie sprzyjają koncernom, które tworzą systemy generatywnej sztucznej inteligencji. OpenAI, który wcześniej zasłynął swoim ChatGPT, zaktualizowało listę krajów, które otrzymają dostęp do nowatorskiego modelu AI – Sora. W zestawieniu można znaleźć kilkadziesiąt krajów, w tym nawet tak egzotyczne, jak Angola, czy Afganistan. Brakuje jednak przedstawicieli UE, w tym Polski. Na razie nie wiadomo, czy firma Sama Altmana dostosowuje swój najnowszy model AI do unijnych wymogów, czy też kraje z naszego kontynentu, z uwagi na regulacje, wypadły z orbity zainteresowania giganta.

Co potrafi Sora? Do czego się ją wykorzystuje?

Gdyby drugi scenariusz miał się ziścić byłaby to niezwykle zła informacja – zapóźnienie w kontekście rozwoju nowych technologii AI na Starym Kontynencie, względem USA, czy Chin, jest już i tak duże, a teraz ten dystans jeszcze by się zwiększył. Tym bardziej, że Sora to równie przełomowy model jak ChatGPT. Chodzi bowiem o bota, który potrafi tworzyć materiały wideo na podstawie poleceń tekstowych (tzw. promptów). Sora generuje krótkie klipy, czy edytuje istniejące filmy. Choć OpenAI nie podało jeszcze kiedy ostatecznie ów model zostanie szeroko udostępniony, to pojawiła się już lista rynków, na których OpenAI będzie wspierać tę nowatorską technologię. Co wzbudziło w Europie oczywiste kontrowersje. Po pewnym czasie wyświetlania na stronach internetowych firmy Altmana zestawienie jednak zniknęło.

Elon Musk rozwija swój model Grok

Własne systemy text-to-video, poza OpenAI, opracowują też inni technologiczni giganci, w tym Meta, Runway i Google. Z kolei X już oficjalnie wdrożył swojego chatbota Grok. Bot od platformy Elona Muska jest dostępny za darmo dla wszystkich użytkowników, w tym w Polsce. Darmowy plan pozwala na 10 promptów co dwie godziny (limit dotyczy też trzech analiz i czterech prób generowania obrazu na dobę). Dawny Twitter ma spore ambicje jeśli chodzi o rynek AI. Zaledwie miesiąc temu firma xAI (to ona odpowiada za opracowanie Groga), będąca nogą biznesu Muska, rozwijającą technologię sztucznej inteligencji, podwoiła moc superkomputera Colossus (200 tys. GPU).