Waszyngton bada, czy chińska firma TP-Link, której domowe routery internetowe zostały powiązane z cyberatakami, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jak informuje „Wall Street Journal", administracja rozważa zakazanie tych urządzeń. Producent routerów TP-Link ma około 65 proc. amerykańskiego rynku takich urządzeń dla domów i małych firm. Jest również hitem na Amazon.com i obsługuje komunikację internetową choćby Departamentu Obrony i innych agencji rządowych.

Reklama

Śledczy z departamentów Handlu, Obrony i Sprawiedliwości wszczęli własne dochodzenia w sprawie firmy, a w jego efekcie władze mogą zakazać sprzedaży routerów TP-Link w USA w przyszłym roku. Biuro Departamentu Handlu wezwało już TP-Link na przesłuchanie, jak twierdzą źródła gazety.

Ataki chińskich hakerów w USA

Działania przeciwko firmie prawdopodobnie przypadną nowej administracji Donalda Trumpa, który wielokrotnie sygnalizował bardziej agresywne podejście do Chin. Analiza firmy Microsoft opublikowana w październiku wykazała, że chińska grupa hakerska utrzymuje dużą sieć zainfekowanych urządzeń sieciowych, a składa się ona głównie z tysięcy routerów TP-Link. Sieć ta była wykorzystywana przez wielu chińskich hakerów do przeprowadzania cyberataków. Atakowali zachodnie cele, w tym ośrodki analityczne, organizacje rządowe, organizacje pozarządowe i dostawców Departamentu Obrony.

Czytaj więcej IT Amerykanie alarmują: chińskie dźwigi portowe szpiegują. Są też w Polsce Nie tylko chiński sprzęt telekomunikacyjny, drony czy kamery budzą obawy w USA. Dźwigi z Chin działają już w 80 proc. amerykańskich portów, a według Straży Przybrzeżnej pozwalają na zdalną kontrolę i przekazywanie cennych informacji.

To możliwe ponieważ routery TP-Link są rutynowo wysyłane do klientów z lukami w zabezpieczeniach, których firma często nie usuwa, według źródeł w śledztwie. TP-Link sprzedaje w USA za pośrednictwem jednostki biznesowej z siedzibą w Kalifornii. Rzeczniczka tej jednostki powiedziała, że firma ocenia potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i podejmuje działania w celu rozwiązania znanych luk. „Z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie okazje do współpracy z rządem USA, aby pokazać, że nasze praktyki bezpieczeństwa są w pełni zgodne ze standardami bezpieczeństwa branżowego i aby zademonstrować nasze stałe zaangażowanie na rynku amerykańskim i rozwiązywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego USA” — powiedziała.