Moderatorzy Facebooka nie wytrzymują pracy i makabrycznych treści. Jest pozew grupowy

- Dowody są niepodważalne: moderowanie Facebooka to niebezpieczna praca, która powoduje dożywotni zespół stresu pourazowego u niemal każdego, kto ją moderuje – mówi Martha Dark, założycielka i dyrektor wykonawczy Foxglove, brytyjskiej organizacji non-profit, która wsparła skarżących. - W Kenii spowodowało to traumę u wszystkich byłych moderatorów, u których wykonano testy na zespół stresu pourazowego… W każdej innej branży, gdybyśmy odkryli, że u 100 proc. pracowników ochrony zdiagnozowano chorobę spowodowaną ich pracą, osoby odpowiedzialne za to zostałyby zmuszone do rezygnacji i poniesienia konsekwencji prawnych za masowe naruszenia praw człowieka – dodaje.