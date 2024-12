„Jestem Satoshi Nakamoto". Polowanie na tajemniczego twórcę bitcoina

Kurs najpopularniejszej kryptowaluty po efektownym rajdzie w ostatnich tygodniach, przekroczył 100 tys. dolarów (w 2010 r. bitcoina można było nabyć za jedynie kilka centów), co oznacza, że łączna jej kapitalizacja przebiła 2 biliony dolarów. To plasuje bitcoina w gronie siedmiu najcenniejszych aktywów obok złota oraz największych firm technologicznych: Nvidii, Apple, Microsoftu, Alphabetu (Google) i Amazona. Nie dość, że bitcoinem handluje się na giełdach, to stał się nawet oficjalną walutą w jednym z krajów (Salwador). Problem w tym, że tajemniczy twórca bitcoina, autor białej księgi z 2008 roku, będącej aktem założycielskim, kryjący się pod zagadkowym pseudonimem Satoshi Nakamoto, nadal nie jest znany. Nie znaczy to, że ma ludzi podających się za niego i próbujących na tym zarobić wielkie pieniądze.

Reklama

Sąd skazał za Satoshiego Nakamoto

Brytyjski sąd skazał właśnie na 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata Craiga Wrighta, Australijczyka mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Stwierdzono, że ten informatyk dopuścił się obrazy sądu, fałszywie i uporczywie podając się za Satoshiego Nakamoto. Już w marcu Sąd Najwyższy w Londynie orzekł, że Craig Wright nie jest tą postacią, uznał dowody za „przytłaczające” i nakazał zaprzestanie podszywania się pod tą osobę, czego Wright nie uczynił. Teraz, jeżeli nie zaprzestanie, grozi mu więzienie. Jednak Wright, który w rozprawie uczestniczył za pośrednictwem łącza wideo, odmówił ujawnienia, gdzie się znajduje, twierdząc jedynie, że przebywa w Azji. Może to oznaczać, że znajduje się poza brytyjską jurysdykcją.

Wright twierdzi, że jest Satoshim Nakamoto już od 2016 roku, choć nie przedstawił na to żadnych dowodów. Gorzej, że zaczął pozywać osoby i firmy związane z branżą kryptowalutową, twierdząc, że posiada prawa własności intelektualnej do bitcoina, domagając się łącznie 1,2 mld dol. z tego tytułu. Działania Wrighta zostały opisane w sądzie jako „prawny terroryzm”. To właśnie koalicja firm branżowych – Crypto Open Patent Alliance (COPA), która wśród członków ma Block, firmę płatniczą założyciela Twittera Jacka Dorseya, skierowała sprawę do Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii, oskarżając Wrighta o oszustwa i fałszowanie dokumentów.

- Przez ponad osiem lat dr Wright i jego zwolennicy kłamali na temat jego tożsamości jako Satoshi Nakamoto i wykorzystywali to kłamstwo do zastraszania programistów w społeczności bitcoina – napisał prawnik COPA Jonathan Hough w oświadczeniu, cytowanym przez BBC. Miało to wywoływać „efekt mrożący” w branży.