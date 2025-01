TikTok z zakazem? Królem App Store jest już nowy serwis społecznościowy, też chiński

Tymczasem Xiaohongshu już zaczęto określać jako „nowy dom dla uciekających z TikToka” (tak o zyskującej popularność platformie pisze chiński serwis TechNode). Apka notuje wzrost liczby amerykańskich użytkowników. Hasztag „TikTokRefugee” (z ang. uchodźcy z TikToka) wykorzystano już w ponad 70 tys. postów, a łączna liczba wyświetleń przekroczyła 27 mln. I liczby te nadal rosną.

Sukces Xiaohongshu, nazywanego RedNote, zaskakuje. Serwis jest odpowiednikiem Instagrama, a TikTokowi bardziej odpowiada inna chińska platforma – Douyin. Problem w tym, że – aby skorzystać z tej ostatniej aplikacji – użytkownicy musieliby zalogować się do chińskiego App Store.

Czym jest Xiaohongshu i jego zachodnia wersja RedNote?

To rozwiązanie stworzone w 2013 r., które od początku budowano z myślą o użytkownikach międzynarodowych. Serwis z Szanghaju umożliwia internautom z różnych regionów świata bezproblemową komunikację. Cześć twórców publikujących na TikTok-u już promuje Xiaohongshu na swoich profilach, zachęcając obserwatorów do przejścia na tę platformę. Aplikacja ma układ podobny do tego w serwisie Pinterest, a powszechnie określana jest jako odpowiedź na Instagrama. RedNote oferuje szereg funkcji, w tym zakupy społecznościowe. Platforma z cienia wyszła na fali pandemii – to wówczas, zwłaszcza wśród młodszych chińskich konsumentów, apka zrobiła się popularna. Chwali się 300 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, przy czym – co ciekawe – aż 79 proc. z nich to kobiety.

Dotąd od inwestorów Xiaohongshu zebrał ok. 920 mln dol. Na liście podmiotów, które wyłożyły pieniądze na ten projekt, są Tencent, Alibaba, czy HongShan (dawniej Sequoia China). Aplikacja dziś wyceniana jest na ok. 17 mld dol. Jej roczny zysk, wedle Bloomberga, w 2024 r. wyniósł 1 mld dol.