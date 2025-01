Prezydent Donald Trump ogłosi wkrótce nową inicjatywę w zakresie infrastruktury AI – podaje CBS News. W Białym Domu doszło do spotkania m.in. Masayoshi Sona, dyrektora generalnego SoftBanku, Sama Altmana, założyciela OpenAI oraz Larry’ego Ellisona, współtwórcy Oracle.

Czym jest Stargate? Ma dać przewagę USA w sztucznej inteligencji

Chodzić ma o joint venture, w którym udział prawdopodobnie weźmie też Microsoft i producent półprzewodników ARM. Cel? Start gigantycznego projektu o nazwie „Stargate” (z ang. Gwiezdne Wrota). Przedsięwzięcie to ma dać Stanom Zjednoczonym przewagę pod względem zaawansowania w dziedzinie sztucznej inteligencji. Inwestycja w początkowej fazie ma pochłonąć nawet 100 mld dol., ale zakłada się, że nakłady mogą wzrosnąć do 0,5 bln dol. Jednym z elementów projektu ma być budowa w Teksasie gigantycznego centrum danych. Kolejny to uruchomienie superkomputera, najbardziej zaawansowanego, jaki do tej pory powstał (stanie w Mount Pleasant w stanie Wisconsin). Nieoficjalnie mówi się, że to perspektywa 2-3 lat. Szczegóły wkrótce mają zostać ogłoszone.

Donald Trump nie zamierza technologicznym koncernom rzucać kłód pod nogi. To dlatego jedną z jego pierwszych decyzji było odwołanie rozporządzenia w sprawie AI, ustanowionego przez poprzednią administrację. Nowy prezydent jest zdania, iż przepisy te hamowały innowacje. Rozporządzenie Joe Bidena z 2023 r. miało ograniczyć ryzyka związane z rozwojem sztucznej inteligencji (nakładało na twórców takich rozwiązań obowiązek udostępniania władzom wyników testów bezpieczeństwa). Już w ub.r. Partia Republikańska zapowiedziała uchylenie regulacji.