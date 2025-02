Brytyjskie służby chcą dostępu do danych z iPhone'ów. Na celowniku dane z iCloud

Czytaj więcej Globalne Interesy Amerykański koncern oskarżony o uciszanie pracowników i szpiegowanie ich urządzeń Apple zostało oskarżone o nielegalne monitorowanie urządzeń osobistych i kont iCloud swoich pracowników, a także o zakazywanie im omawiania ze współpracownikami wynagrodzenia oraz warunków pracy.

„To walka, której Wielka Brytania nie powinna była podejmować” – powiedziała Caroline Wilson Palow, dyrektor prawna Privacy International, organizacji charytatywnej broniącej prawa do prywatności na całym świecie. „To przekroczenie uprawnień stanowi niezwykle szkodliwy precedens i ośmieli autorytarne reżimy na całym świecie” – dodała w rozmowie z BBC.

Co zrobi Apple z żądaniami brytyjskich służb?

Apple będzie musiało zdecydować, czy zastosować się do żądań brytyjskiego rządu, czy całkowicie usunąć swoją usługę szyfrowania. Inne firmy technologiczne mogą stanąć w obliczu podobnych żądań. Google domyślnie oferuje szyfrowane kopie zapasowe Androida od 2018 r., a Meta również udostępnia taką opcję użytkownikom WhatsAppa.

Jak dotąd żadnemu zachodniemu rządowi nie udało się zmusić dużych firm technologicznych, takich jak Apple, do złamania szyfrowania danych. Rząd USA próbował tego już wcześniej, ale Apple stanowczo odmówiło.

W 2016 r. Apple sprzeciwiło się nakazowi sądowemu, który zobowiązywał firmę do stworzenia oprogramowania umożliwiającego amerykańskim urzędnikom dostęp do iPhone’a terrorysty. Sprawa została jednak rozwiązana po tym, jak FBI udało się uzyskać dostęp do urządzenia inną metodą.