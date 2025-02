To wygląda na cud Muska. Ale to Donald Trump uratował platformę X

W odbiciu wyceny pomagają także doniesienia, że X może mieć udziały w xAI, firmie Elona Muska zajmującej się sztuczną inteligencją, która według Bloomberga może osiągnąć w najbliższej rundzie finansowania wartość 75 miliardów dolarów. Jednak największym czynnikiem wpływającym na oszałamiający powrót X jest prawie na pewno sam Musk, który odgrywa ogromną rolę w Białym Domu.

Jak Trump pomógł X

Jak zwraca uwagę CNN, inwestorzy stawiają na lidera biznesu, a nie na sam biznes – podobnie jak w przypadku Trump Media & Technology Group (spółka-matka Truth Social), znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej. Ta firma z branży mediów społecznościowych osiągnęła wartość rynkową ponad 6 miliardów dolarów, mimo że jej przychody za cały 2024 rok wyniosły zaledwie 3,6 miliona dolarów.

W zeszłym roku Musk zamienił X w maszynę popierającą Donalda Trumpa, wykorzystując platformę do wzmocnienia kampanii prezydenckiej. W postach skierowanych do 200 milionów obserwujących propagował teorie spiskowe na temat polityki imigracyjnej administracji Bidena i czy „wirusa przebudzonego umysłu”. A teraz, gdy Trump wrócił na urząd prezydenta USA, a Musk pracuje we władzach wykonawczych, X ponownie stał się najważniejszą platformą mediów społecznościowych umożliwiającą śledzenie działań administracji i interakcję z nią. Multimiliarder wykorzystał także X do opublikowania niektórych zmian w swoim Departamencie ds. Efektywności Rządu. To nagle sprawiło, że X stał się niezbędny do nadążania za wiadomościami, choć jeszcze niedawno wydawało się, że mocno zaszkodzi mu exodus użytkowników do konkurencji – Blue Sky i Mastodona.

– Najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się Muskowi, było postawienie na Biały Dom Trumpa – powiedział analityk Wedbush Dan Ives, cytowany przez CNN. Dodał, że reelekcja Trumpa podwoiła wycenę X.

Rewolucja na platformie społecznościowej

Elon Musk dokonał na platformie prawdziwej rewolucji. Zwolnił około 80 proc. pracowników firmy, od reszty domagając się „hardkorowej" pracy, uchylił poprzedni zakaz nałożony na Donalda Trumpa, przywrócił zawieszone konta zwolenników białej supremacji i zwolenników teorii spiskowych, przekształcił system weryfikacji w sposób utrudniający identyfikację osób na platformie, usunął szczególną ochronę osób transpłciowych, ulepszył tworzony przez użytkowników system sprawdzania faktów „Community Notes”, tak aby w dużej mierze zastąpił własny system firmy. Publicznie zastraszał też reklamodawców, którzy przenieśli swoje pieniądze gdzie indziej, wytaczając im procesy i sugerując spisek. „Jeśli ktoś będzie próbował mnie szantażować reklamami, szantażować pieniędzmi, to niech spier…” – powiedział publicznie. Wskazał też, że dyrektor generalny Disneya, Boba Iger powinien zostać zwolniony za wycofywanie reklam Disneya z X.