Przełomowe odkrycie. Trump żądał ich od Ukrainy, a ma pod ręką ogromne ilości

Naukowcy z University of Texas w Austin odkryli, że ogromne krajowe zasoby pierwiastków ziem rzadkich znajdują się na hałdach popiołu, a nikt na nie wcześniej nie zwracał uwagi. Odkrycie to może znacznie zmniejszyć zależność od importu i zmienić podejście Ameryki do pozyskiwania kluczowych minerałów. Nie tylko USA. Ogromne ilości popiołów zalegają również przy polskich elektrowniach węglowych.

Dlaczego warto wydobywać pierwiastki z hałd?

Popiół węglowy, produkt uboczny spalenia węgla w celu pozyskania energii, od dawna uważany jest za bezwartościowy odpad przemysłowy. Jednak naukowcy zidentyfikowali go jako obfite i dostępne źródło pierwiastków ziem rzadkich.

- To dobrze ilustruje powiedzenie „od śmieci do skarbu - powiedziała Bridget Scanlon, współautorka badania i profesor geologii ekonomicznej Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Zgodnie z badaniem tylko amerykański popiół węglowy zawiera 11 milionów ton pierwiastków ziem rzadkich. To prawie osiem razy więcej niż znane krajowe rezerwy. Obecnie Amerykanie sprowadzają z zagranicy aż trzy czwarte potrzebnych w przemyśle takich surowców, głównie z Chin.

To pierwsza krajowa ocena popiołu węglowego jako zasobu, prezentująca nowy sposób na wzmocnienie dostaw kluczowych minerałów. W przeciwieństwie do tradycyjnego górnictwa, wydobycie popiołu węglowego ma kluczową zaletę. - Proces spalania już oddzielił minerały od ich pierwotnej rudy, co zmniejsza potrzebę energochłonnych etapów rafinacji. - W całym kraju występują ogromne ilości tego materiału. A początkowy proces ekstrakcji jest już zakończony - powiedział Davin Bagdonas, naukowiec badawczy z University of Wyoming, cytowany przez interestingengineering.com