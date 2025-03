Największe przejęcie w historii Google'a. Wykłada miliardy na firmę z Izraela

Niewątpliwie akwizycja, której oficjalnie dokonała firma Alphabet, macierzysta spółka Google, przejdzie do historii. To bowiem największe przejęcie jakiegokolwiek dokonał ten big tech. Wcześniej ten tytuł należał do Motoroli, którą Google w 2011 r. kupił za 12,5 mld dol. Tym razem amerykański koncern w gotówce zapłacił astronomiczne 32 mld dol.

Dlaczego właściciel Google'a kupuje izraelską firmę Wiz?

Umowa przewiduje, że start-up Wiz pozostanie niezależną platformą, która będzie działać u wszystkich dostawców chmury, nie tylko na Google Cloud Platform. Firmy zaznaczyły, że dotychczasowe plany rozwojowe start-upu zostaną bez zmian – spółka ma dalej zwiększać zatrudnienie, by rozszerzyć działalność, ale prawdopodobnie dokona też szykowanych wcześniej akwizycji (Wiz pracował nad nimi przez ostatni rok). Poza tym zachowa dużą autonomię – eksperci porównują ją do tej, jaką po przejęciu w 2016 r. przez Microsoft utrzymał LinkedIn (wówczas transakcja opiewała na ponad 26 mld dol.).

Wiz to ważny gracz w swojej niszy. Szacuje się, iż nowojorski start-up generuje 700 mln dol. rocznego, przychodu. Spółka, którą kieruje Assaf Rappaport, stworzyła łatwą w użyciu platformę bezpieczeństwa – ta łączy się ze wszystkimi głównymi chmurami i środowiskami kodowymi, aby pomóc zapobiegać incydentom cyberbezpieczeństwa. Wiz wskazuje, iż firmy i instytucje każdej wielkości, od start-upów i dużych przedsiębiorstw, po rządy i organizacje sektora publicznego, mogą używać tego rozwiązania do „ochrony wszystkiego, co budują i uruchamiają w chmurze”. Po akwizycji Wiz ma trafić pod skrzydła Thomasa Kuriana, szefa Google Cloud. Jego zdaniem umożliwi to większej liczbie firm zapobieganie cyberatakom, w tym w bardzo złożonych środowiskach oprogramowania biznesowego. – Pomoże organizacjom zminimalizować koszty, zakłócenia i problemy spowodowane incydentami cyberbezpieczeństwa – wylicza Kurian.

Zwiększenie bezpieczeństwa w chmurze

Google w komunikacie podał, że przejęcie przyspieszy dwa duże i rozwijające się trendy w erze sztucznej inteligencji: zwiększone bezpieczeństwo w chmurze i możliwości korzystania z wielu chmur (multicloud). „Zarówno cyberbezpieczeństwo, jak i przetwarzanie w chmurze to szybko rozwijające się branże z szeroką gamą rozwiązań. Rosnąca rola sztucznej inteligencji i przyjęcie usług w chmurze radykalnie zmieniły krajobraz bezpieczeństwa dla klientów, sprawiając, że cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze” – pisze Google w oświadczeniu.