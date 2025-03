Obecny F-47 był pierwszym myśliwcem szóstej generacji, który faktycznie został zbudowany (jako tzw. demonstrator technologii). We wrześniu 2020 r. odbył swój pierwszy lot. Dopiero w czerwcu 2022 r. program został ujawniony. Wówczas okazało się, że jest gotowy do przejścia do fazy prac inżynieryjnych nad prototypem, by skierować go do produkcji jeszcze w tej dekadzie. Oddzielnie powstawać ma jednostka napędowa – w lutym 2024 r. ujawniono, że Pratt & Whitney z powodzeniem przeprowadził testy swojego silnika nowej generacji. W ubiegłym roku na prace projektowe Siły Powietrzne przeznaczyły 2,3 mld dolarów.

Ratunek dla Boeinga

Do przetargu na zbudowanie prototypu docelowej wielkości i produkcję maszyn zgłosiły się koncerny Lockheed Martin, Boeing i Northrop Grumman. Ten ostatni pierwszy odpadł z wyścigu, zaś teraz okazało się, że smakiem musi się obejść Lockheed. Mogły mu zaszkodzić ostatnie opóźnienia w dostawach F-35, w tym zmodernizowanej wersji. W ostatnich tygodniach Trump spotkał się nawet z dyrektorem generalnym Lockheeda Jimem Taicletem, aby omówić problemy z F-35. Koncern nie zostanie jednak całkiem na lodzie, bo najpewniej szykuje się do produkcji następcy słynnego SR-71 Blackbird, najszybszego załogowego samolotu wojskowego w historii.

Czytaj więcej Technologie Ten myśliwiec szóstej generacji ma atakować z kosmosu. Chiny rzucają wyzwanie w USA Chiny pokazały samolot myśliwski, który dysponując niezwykłą prędkością i potężnym uzbrojeniem, ma w razie potrzeby przebijać się w przestrzeń kosmiczną i tam prowadzić działania bojowe. Ale pojawiły się wątpliwości.

Dla Boeinga zwycięstwo oznacza odwrócenie fatalnych kolei losu. Boryka się z problemami swej części wojskowej obciążonej nierentownymi i często opóźnionymi kontraktami na latające tankowce KC-46, drony, samoloty szkoleniowe, ale i na modernizację dwóch samolotów prezydenckich Air Force One. Koncern produkuje też myśliwce F/A-18 Hornet w swojej fabryce w St. Louis w Missouri, ale zakończy dostawy dla wojska już w 2027 roku.

Straty przynosi także część cywilna Boeinga borykająca się z opóźnieniami dostaw samolotu 737 MAX po serii niebezpiecznych awarii, które poddały w wątpliwość jakość wykonania produktów koncernu. Wielką porażką okazał się też projekt statku kosmicznego Starliner, który po jednym załogowym locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) został skierowany do poprawek.

Kto pracuje nad myśliwcami szóstej generacji?

W przypadku nowych samolotów czas nagli. Kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły F-22 Raptor, nie istniały na świecie porównywalne samoloty. Jednak Chińczycy zbudowali już zaawansowane maszyny z wykorzystaniem technologii stealth Chengdu J-20 i Shenyang J-31, a Rosjanie Suchoj Su-57, choć ten ostatni nie osiągnął w pełni gotowości bojowej.